Antonella Clerici, la figlia è splendida: avete visto com’è diventata?

La conduttrice Antonella Clerici ha una bellissima figlia di nome Maelle. L’avete mai vista? La bimba è ora grande ed è uguale alla mamma!

La bellissima figlia di Antonella Clerici

Antonella Clerici è tra i personaggi del piccolo schermo più amati dal pubblico italiano. Esordisce da giovanissima del mondo dello spettacolo e oggi è la conduttrice di programmi di grandi successo.

Antonella è stata al timone di trasmissioni come La prova del cuoco, il reality Il ristorante e Il treno dei desideri. Ha recentemente condotto anche The Voice of Italy.

A febbraio del 2009, dà alla luce la piccola Maelle, avuta dal compagno Eddy Martens con il quale la relazione termina qualche anno dopo la nascita della bimba. I due che hanno 12 anni di differenza, si conoscono in un villaggio turistico dove Martens era un animatore.

La loro storia d’amore dura ben 10 anni. La loro relazione giunge al capolinea a causa di un presunto tradimento di lei. Infatti, in più occasioni Antonellina fu beccata in compagnia del chirurgo ortopedico Adolfo Panfili. I due non si sono lasciati in buoni rapporti.

Oggi Eddy si è trasferito in Belgio dove lavora come barbiere e ha una nuova fidanzata, Carmen Carrasco, di 6 anni più grande di lui. Invece Antonella è felice con Vittorio Garrone con il quale convive già da qualche anno. In futuro la coppia spera di poter convolare a nozze.

Tornando alla piccola Maelle, avete mai visto la figlia di Antonella Clerici? È cresciuta ed è bellissima. Ve la mostriamo noi.

Bella come la mamma

Maelle è la figlia di Antonella Clerici ed Eddy Martens. Nasce il 21 febbraio del 2009 e oggi ha quasi 12 anni. La bimba viene al mondo quando Antonellina Clerici aveva 47 anni. Maelle ha rappresentato per lei la realizzazione del suo desiderio più grande, quello di diventare mamma.

Avete mai visto qualche foto della bella ragazzina? Sebbene Antonella cerca di mantenere sempre lontano dai riflettori la sua vita privata e di tutelare come meglio può la figlia, qualche volta però ha pubblicato su Instagram degli scatti personali in cui appare anche la bambina.

Come si può notare, Maelle è diventata davvero grande e assomiglia tanto alla sua mamma. Ha lunghi capelli scuri e tanto ricci e un viso paffutello dai lineamenti molto dolci. Come affermato più volte da Antonella in numerose interviste, Maelle è una bimba molto socievole e che ama tanto gli animali.

Nella grande casa in campagna in cui vive con la mamma e il suo compagno, Vittorio Garrone, Maelle è sempre in compagnia di cani e cavalli. La sua migliore amica è Stella, la figlia del compianto Fabrizio Frizzi e di Carlotta Mantovan.