Terence Hill, perchè ha lasciato Don Matteo | Finalmente l’impensabile retroscena

Terence Hill dice addio a Don Matteo. L’attore nei giorni scorsi ha girato l’ultima scena della famosa serie TV. Ecco la ragione inaspettata che si nasconde dietro il suo abbandono televisivo. Scopriamola insieme.

Perché Terence Hill lascia Don Matteo

Terence Hill è un amatissimo attore del piccolo schermo. Da tanti anni interpreta il famoso Don Matteo nell’omonima serie TV in onda su Rai 1 che tanto piace ai telespettatori italiani.

Con ben 13 stagioni all’attivo, l’ultima delle quali è attualmente in produzione, Terence Hill ha annunciato però che lascerà definitivamente il suo personaggio e quindi si prepara a dire addio alla serie che l’ha reso tanto celebre.

Al suo posto subentrerà un nuovo attore, Raoul Bova che sicuramente sarà una new entry tanto amata quanto lui. Terence quindi dopo ben 20 anni svestirà una volta per tutte i panni del prete detective a cui i telespettatori si sono tanto affezionati.

Ma perché il noto attore ha deciso di lasciare la serie TV e di allontanarsi dal piccolo schermo? La risposta ce la dà proprio lui. Vediamo cosa ha detto il famoso interprete.

La confessione inaspettata dell’attore

Da ben 20 anni Terence Hill interpreta il ruolo del prete investigatore che tanto piace ai telespettatori italiani. Con 13 stagioni all’attivo, l’ultima si sta girando proprio in questi giorni e verrà trasmessa in onda nel 2022.

Il pubblico è rimasto sconvolto dalla decisione di Terence Hill che già qualche tempo fa aveva annunciato che la tredicesima sarebbe stata l’ultima stagione di Don Matteo a cui avrebbe preso parte.

Ma perché è arrivato a prendere questa decisione così drastica? A rispondere lo stesso attore che proprio nei giorni scorsi ha girato la sua ultima scena nella chiesa di Sant’Eufemia a Spoleto.

Terence ha affermato che sente il bisogno di dedicarsi alla sua vita privata, a sua moglie e alla sua famiglia. Vuole trascorrere più tempo con gli affetti che in questi venti anni di televisione ha messo da parte per dedicarsi esclusivamente al lavoro.

L’artista ha ormai anche una certa età e le riprese che durano talvolta tanti giorni lontano da casa, lo stanno affaticando. Il suo desiderio è di dedicarsi adesso a fare altre cose meno impegnative.

Terence ha deciso dunque di non abbandonare definitivamente il piccolo schermo ma di prendersi solo una pausa dai riflettori per godersi un po’ di meritato riposo. Non è dunque escluso che lo vedremo prossimamente in qualche altra fiction o programma televisivo.