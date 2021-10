Stefano De Martino, archiviata Belen arriva lei: spunta un’altra famosissima

By

Stefano De Martino ha ritrovato l’amore? Chiusa la storia con Belen, il cuore del ballerino potrebbe essere tornato a battere per un’altra famosissima. Scopriamo di chi si tratta.

Stefano De Martino è un amatissimo conduttore e ballerino nonché giudice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la storia con Belen sembra che il cuore del napoletano sia tornato a battere per un’altra famosissima. Di chi si tratta? Cerchiamo insieme di scoprirlo.

Stefano De Martino in love dopo la rottura con Belen

Stefano De Martino è un conduttore e ballerino amatissimo dal pubblico italiano. Diventato noto grazie alla sua partecipazione come concorrente alla scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi, oggi il partenopeo è anche un presentatore di grande successo.

La sua professionalità e la sua ironia lo rendono particolarmente amato dai telespettatori che seguono lui e i suoi programmi con grande entusiasmo.

Come sappiamo, Stefano De Martino ha avuto una lunga storia d’amore con Belen Rodriguez, la showgirl che ha sposato e che gli ha dato un figlio, il piccolo Santiago. Dopo un periodo di incomprensioni, i due decidono di chiudere la loro storia rimanendo comunque in buoni rapporti.

Archiviata la relazione con la showgirl argentina, sembra che oggi il cuore di Stefano sia tornato a battere per un’altra famosissima. Vediamo di chi si tratta.

Il nuovo amore del ballerino

Archiviata la storia con Belen Rodriguez, l’ex ballerino di Amici ha avuto diversi flirt con donne bellissime del mondo dello spettacolo. Recentemente è stato paparazzato con una bellissima modella e personaggio televisivo che abbiamo conosciuto al Grande Fratello Vip.

Di chi stiamo parlando? Dell’affascinante Paola Di Benedetto! I due sono stati paparazzati insieme in più occasioni, sia al ristorante che in giro per le strade di Milano.

Si vocifera dunque con insistenza di un presunto flirt tra l’ex madre natura e il conduttore di Made in Sud. Per il momento non c’è stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati e i due continuano a proclamarsi solo amici.

I followers però non sono convinti e credono che tra i due bellissimi ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.