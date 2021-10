Raffaella Fico, la verità sui suoi sentimenti per Balotelli oggi | La rivelazione inaspettata

By

Raffaella Fico e Mario Balotelli, una delle coppie più discusse di sempre. La loro storia ha appassionato migliaia di persone, ma oggi cosa provano l’uno per l’altra? scopriamolo.

Attualmente la showgirl si trova nella casa del Grande Fratello Vip e proprio nel reality ha deciso di svelare cosa prova oggi per il padre di sua figlia: le sue parole hanno commosso tutti.

La storia d’amore di Raffaella Fico e Mario Balotelli

La relazione tra Raffaella Fico e Super Mario è durata poco più di 7 mesi, precisamente, dal giugno 2011 all’aprile 2012. Proprio in quel periodo sono stati una delle coppie più belle ed amate, sempre in prima pagina sulle copertine.

Belli, innamorati, giovani, ricchi e famosi, avevano tutto. Per il calciatore è stato un vero colpo di fulmine, infatti, l’ha corteggiata intensamente fino a rubarle il cuore.

Si vociferava anche che i due dovessero convolare a nozze, una notizia che lasciò tutti a bocca aperta. Ma spesso le cose belle sono destinate a finire, ed è proprio quello che è successo.

Quando i due si erano già detti addio, è arrivata la piccola Pia Balotelli, il 5 Dicembre 2012. Non è stato semplice tenere la famiglia unita. All’inizio Balotelli non ne voleva sapere della bambina, come ha raccontato la gieffina.

Ora Pia e il campione sono inseparabili e il rapporto fortunatamente è migliorato. Loro figlia vive in un clima sereno, in una famiglia che la ama follemente. Ma Raffaella Fico e Mario Balotelli in che rapporti sono? scopriamolo.

La rivelazione inaspettata sul padre di sua figlia Pia

Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl ha ripercorso la storia con Mario Balotelli, non è stato facile per lei ricordare tutti quei momenti, infatti, è scoppiata in lacrime.

Raffaella Fico, ha spiegato che è stato “un amore totalizzante e affollato”, ma nonostante tutte le problematiche che ci sono state tra di loro, lei ha confessato inaspettatamente:

“Non sono mai stata innamorata allo stesso modo.”

Ha anche raccontato l’episodio più triste e doloroso della loro relazione:

“Andai a Londra e suonai al campanello di casa di Mario: Lui era dentro casa. Non mi aprì e chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l’ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni, mi ha chiesto scusa”.

I due sono stati in guerra a lungo e per ottenere la pace è passato parecchio tempo, precisamente nel 2014, quando un test del dna ha riconosciuto la paternità di Pia. Oggi i rapporti tra Mario e Raffaella sono buoni:

“Siamo sereni, anche lui ama da morire Pia”.

Ma c’è la possibilità che ritornino insieme? Sicuramente l’amore che hanno provato è unico e speciale, ma entrambi hanno voltato pagina. Balotelli è un papà innamorato di due figli: Pia e Lion, nato da un’altra relazione. Raffaella invece è fidanzata con il noto imprenditore, Piero Neri.