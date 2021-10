By

Alessia Marcuzzi è definitivamente fuori dai giochi. L’ex presentatrice Mediaset ha svelato finalmente la verità del suo addio alla televisione. Ecco tutti i dettagli.

Arriva finalmente la verità di Alessia Marcuzzi. Perché ha lasciato la televisione? La risposta lascerà i fan a bocca aperta. Scopriamo insieme che cosa ha affermato l’ex conduttrice del Grande Fratello.

Alessia Marcuzzi, l’addio alla televisione

Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici del piccolo schermo più amate dai telespettatori italiani. Per la sua professionalità, bravura e simpatia ha conquistato il cuore del pubblico tenendo compagnia agli italiani con i suoi programmi di grande successo.

Alessia Marcuzzi comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissima e in poco tempo arriva la conduzione di trasmissioni che ancora oggi continuano a riscuotere consenso popolare.

Per tanti anni è stata conduttrice delle Iene ma anche del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. Ad un certo punto però l’ex compagna di Francesco Facchinetti ha deciso di dire basta e di lasciare definitivamente la televisione.

Perché è arrivata a questa scelta? Ecco finalmente la rivelazione che tutti aspettavano.

I dolori motivi

Alessia Marcuzzi ha deciso di chiudere i battenti e di lasciare, al meno per il momento, la televisione e soprattutto Mediaset, la rete su cui ha lavorato per tanti anni e che per molto tempo è stata la sua seconda famiglia.

Dopo un lungo periodo di silenzio, la ex presentatrice del Grande Fratello ha deciso finalmente di rivelare le ragioni reali per cui ha scelto di allontanarsi dalla televisione.

In una recente intervista la Marcuzzi ha affermato che dietro il suo desiderio di abbandonare la TV si cela una necessaria esigenza di rinascita.

La presentatrice ha dichiarato di essere pronta a sperimentare una nuova fase della sua vita in totale libertà e lontano dagli schermi televisivi.

Questo è quanto dichiarato dalla presentatrice: