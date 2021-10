Riuscite a riconoscere questa bimba? Oggi è la moglie di uno dei più belli della tv

La bambina nell’immagine oggi è una donna bellissima molto amata e seguita dal pubblico italiano. Tutti la invidiano per essere la moglie di un famosissimo sex symbol.

“Comunque che bello il blackout dei social per un po’ eh…Sono tornata ad avere tre anni” scrive la bellissima attrice, pubblicando questa foto sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove ha più di mezzo milione di follower.

Il suo sguardo profondo e i capelli mori sono gli stessi di adesso, avete indovinato? scopriamolo.

Chi è la bambina nella foto?

Stiamo proprio parlando di Rocío Muñoz Morales, nata a Madrid il 10 giugno 1988 sotto il segno del gemelli. Lei è una famosa attrice spagnola che ha riscosso moltissimo successo in Italia.

Proprio qui ha inizio la sua carriera, dove ha studiato recitazione, per poi lavorare a teatro e successivamente nel grande schermo. Si è distinta non solo perché è una donna davvero talentuosa, ma anche per la sua bellezza inimitabile.

Rocío ha conquistato il pubblico con il ruolo di coreografa nella versione spagnola di Ballando con le stelle, ¡Mira Quién Baila!. Lei è anche una bravissima ballerina, una passione che coltiva sin da bambina.

Nel 2006 è addirittura riuscita a far parte del tour mondiale con il cantante Julio Iglesias, con il quale lavora per diversi anni. E’ anche una modella e lavora per moltissimi brand di successo, infatti, la vediamo spesso nelle copertine di rivista di moda più importanti.

Ma in Italia è conosciuta per aver recitato in Immaturi e per essere la moglie di Raoul Bova, attore e sex symbol italiano: scopriamo di più sulla loro love story.

L’amore con Raoul Bova

Rocío Morales e Raoul Bova si sono conosciuti sul set di Immaturi: il viaggio, ma la passione non è scoppiata subito, bensì un anno dopo quando si sono incontrati per la seconda volta.

In quel momento hanno capito che non c’era solamente un rapporto professionale, ma una complicità ed affinità bellissima. Era il 2013, Raoul si era appena separato dalla sua ex moglie, Chiara Giordano dopo 12 anni di matrimonio.

Per lui non era un momento facile, ma neanche per l’attrice, infatti, durante un’intervista Rocio ha raccontato: “Ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura”.

Dal loro forte amore, nel 2015 è nata la loro prima figlia, Luna e nel 2018 è arrivata la piccola, Alma. Oggi sono una famiglia molto unita e davvero bellissima.