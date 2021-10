Grande Fratello Vip, sapete chi è il concorrente più pagato? Insospettabile

Sapete quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip numero sei? Ecco chi ha il cachet più alto.

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip numero sei è davvero stellare. Sapete quanto guadagnano i concorrenti per la loro partecipazione? Il cachet più alto appartiene però a uno di loro… Ecco di chi stiamo parlando.

Cachet stellari per i concorrenti del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è cominciato solo da qualche settimana e il cast di quest’anno sta facendo già tanto discutere. I protagonisti della nuova edizione del reality più spiato d’Italia stanno tenendo incollati ogni settimana milioni di telespettatori italiani con le dinamiche che creano all’interno della casa.

Nella nuova edizione ci sono tanti personaggi famosi divenuti tali grazie a programmi televisivi giovanili come Uomini e donne e fiction come Centovetrine ma anche ‘vipponi’ che hanno alle spalle una carriera artistica piuttosto solida, come Giucas Casella e Katia Ricciarelli.

Ma sapete quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip sei? Ecco svelati finalmente i loro compensi.

Il concorrente più pagato del GF Vip

Svelati finalmente i compensi dei partecipanti del Grande Fratello Vip sei. Sapete chi è il personaggio più pagato? Ve lo sveliamo noi.

Cominciamo parlando di Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella e Manila Nazzaro che guadagnano ben 7000 euro a settimana. Personaggi invece meno conosciuti come Tommaso Eletti, Gianmaria Antinolfi, Ainett Stephens, Soleil Sorge e Sophie Codegoni guadagnano 5000 euro a settimana.

In pole position ci sono Katia Ricciarelli e Raffaella Fico che con grande sorpresa di tutti, sono tra i personaggi più pagati del Grande Fratello. Le due donne riceverebbero infatti un compenso pari a 15 mila euro a settimana.

Considerate che le cifre qui menzionate devono moltiplicarsi per tutte le settimane in cui i concorrenti restano in gara. Oltre a questi introiti, per uno di loro ci sarà anche il montepremi finale di 100 mila euro, di cui la metà dovrà essere devoluto in beneficenza.

Ad ogni modo, fino ad ora, Katia e Raffaella hanno guadagnato già 60 mila euro. Cosa ne pensate?