Impossibile dimenticarsi di Deborah Iurato, la vincitrice di Amici nella tredicesima edizione del 2014. Oggi è completamente un’altra persona: vediamo la sua trasformazione, rimarrete a bocca aperta.

La vincitrice della tredicesima edizione di Amici nel 2014, è cambiata molto in questi ultimi anni. Per questo, ora ci chiediamo chi è oggi Deborah Iurato, sette anni dopo il suo trionfo nel talent di Maria De Filippi.

Amici, Deborah Iurato: una ragazza timida e insicura

Classe 1991 originaria di Ragusa, Deborah Iurato sapeva già da piccola quale fosse il suo destino. Ha cominciato a cantare a 5 anni seguendo lo Zecchino d’Oro, ma dai 12 è diventata un’accanita spettatrice del programma Saranno Famosi (futuro Amici).

Passano gli anni ma il suo sogno più grande è sempre stato quello di partecipare al talent di Canale 5 e nel 2014 il suo desiderio diventa realtà. E’ stato un periodo d’oro per lei, la sua vittoria l’ha portata alla pubblicazione del primo EP e un disco di platino certificato a soli 23 anni.

Il pubblico rimase letteralmente stregato da lei per il suo modo di fare così dolce. Deborah è sempre stata una ragazza molto timida ed insicura, solamente quando cantava riusciva a dimostrare tutta la sua grinta ed energia.

Nonostante i giudici e il pubblico a casa le avessero riconosciuto una bravura straordinaria, in questi ultimi anni non abbiamo sentito spesso il suo nome nelle classifiche più importanti.

Ma dopo un periodo di silenzio, la cantante è tornata: la sua trasformazione è incredibile, rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

Oggi è un’altra persona: l’incredibile cambiamento

Dimenticatevi la sua timidezza, perché oggi è una donna di 29 anni completamente sicura di se stessa. E’ tornata con l’uscita del suo nuovo singolo, dal titolo “Ma cosa vuoi?”, il cui video è stato curato da Andrea Occhipinti.

Un brano un po’ ribelle che descrive la nuova Deborah: bellissima, grintosa e priva di insicurezze. Ma non è cambiata solo interiormente, infatti, anche il suo look è diverso. I capelli sono più corti e ha tolto addirittura i suoi grandi occhiali che non risaltavano assolutamente il suo bellissimo volto.

Non è più una ragazzina ma una donna con la D maiuscola, consapevole di quanto sia bella e talentuosa allo stesso tempo. Durante un’intervista rilasciata in occasione della promozione di “Ma cosa vuoi?”, ha spiegato: “In questo lungo periodo ho cercato e ricercato me stessa, provavo a scrivere qualcosa che mi appartenesse e sentivo il bisogno di trovare la mia dimensione dimenticandomi di tutto il resto.”

I suoi fan sono impazziti per la nuova Deborah e continuano a seguirla attraverso i social. Sul suo profilo Instagram ha più di 174 mila follower che la amano e sostengono ogni giorno.