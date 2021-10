Sophie Codegoni all’attacco di Andrea Casalino: “Ci ha marciato un pò con me”

Sophie Codegoni fa delle rivelazioni interessanti su Andrea Casalino. Ecco che cosa ha affermato l’ex tronista di Uomini e donne. Tutti i dettagli.

Sophie Codegoni versus Andrea Casalino! Cosa è accaduto? L’ex tronista di Uomini e donne vuole mettere in chiaro la situazione e fa delle confessioni inaspettate. Ecco che cosa ha affermato. Tutti i dettagli.

Sophie e Andrea, nuovi concorrenti del GF Vip 6

Sophie Codegoni e Andrea Casalino sono protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6.

Lei è un’ ex tronista di Uomini e donne, indossatrice dei brand di Chiara Ferragni. Lui invece è un modello pugliese e ex Mister Italia. È stato però corteggiatore anche a Uomini e donne. Ma non è tutto. Ha recitato anche in diversi film accanto a Gabriel Garko come nella serie Rodolfo Valentino- La leggenda.

È stato ospite più volte a Mattino 5 da Federica Panicucci e ha partecipato anche a Squadra Antimafia 8 e L’ispettore Coliandro.

Le dichiarazioni di Sophie su Andrea

Sophie Codegoni è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip numero sei insieme ad Andrea Casalino. Nei primi giorni sembrava che il bel modello fosse interessato a Sophie e che si stesse avvicinando piano piano a lei.

Il ragazzo ha poi confessato di essere fidanzato. Sophie ci è rimasta molto male. L’ex tronista di Uomini e donne ha affermato infatti che all’inizio Casalino ci ha provato con lei facendole intendere che tra i due ci sarebbe potuta essere anche una relazione.

La Codegoni si è sfogata con alcuni coinquilini lamentandosi del fatto che molti di loro hanno rivelato di essere fidanzati solo a gioco inoltrato. Riferendosi poi al comportamento di Andrea Casalino, l’ex tronista di Uomini e donne ha detto:

“Quando ho sentito dire ad Andrea quelle cose ci sono rimasta, anche perché ci ha marciato un po’ con me. Non perché io ci sia rimasta male eh, ma per una questione di coerenza. Fai la battutina, ci marci un po’ sopra, quando capisci che non sono interessata allora dici di avere una relazione”.

Lo stesso comportamento secondo la Codegoni lo hanno avuto anche altri vipponi. Molti stanno soltanto adesso dicendo di avere delle frequentazioni fuori dalla casa ma non lo hanno confessato subito per creare suspance e attirare l’attenzione del pubblico.