Lory del Santo rivela i tradimenti subiti: “Ho fatto finta di niente” | La confessione sugli ex

Lory è stata spesso presa di mira dalla cronaca rosa per i suoi flirt con alcuni degli uomini più famosi del mondo, ma la showgirl nasconde un passato drammatico: scopriamo cosa ha raccontato.

Ciò che ha fatto più discutere nel corso della sua carriera, è spesso stata la sua vita amorosa, tra grandi amori e tragedie.

Tutto su Lory Del Santo

Loredana Del Santo, nome d’arte “Lory”, è nata il 28 settembre del 1958 a Povegliano in provincia di Verona. E’ divenuta famosa da giovanissima, infatti, all’età di 16 anni è stata scelta come valletta al Festivalbar del 1975.

Pochi anni dopo debutta sul grande schermo, dove recita nella pellicola di “Bolognini Dove vai in vacanza?” e successivamente in “Geppo il folle”, con Adriano Celentano.

Nel 1980 entra a far parte del cast de “I seduttori della Domenica” di Dino Risi e poi nel film “Desideria: la vita interiore”, di Gianni Barcelloni Corte.

In quegli anni partecipa a varie trasmissioni e viene definita una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. In questi ultimi anni ha partecipato a vari salotti televisivi come opinionista e come concorrente nei reality: L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Lory Del Santo, la drammatica confessione

Lory Del Santo, in più occasioni ha parlato della sua vita privata rivelando dettagli sulla scoperta del tradimento relativamente alla sua storia d’amore più famosa, quella con Eric Clapton.

La showgirl ha sempre sostenuto di essere una donna fedele, ma in passato è stata anche tradita dall’artista con un’altra donna che tutti conosciamo bene, si tratta proprio di Naomi Campbell.

La showgirl durante un’intervista ha raccontato:

“Non ho mai tradito, tanti uomini lo hanno fatto ma io ho chiuso un occhio. Per esempio quando ho saputo di Eric Clapton e Naomi Campbell, l’ho vista uscire dal suo camerino, ci sono rimasta un po’ male. È stato solo una volta, poi lei ha detto che è uno noioso. Ho fatto finta di niente“.

La showgirl è andata anche nei dettagli, spiegando cosa succedeva con il suo ex sotto le coperte:

“Diciamo che io sono una che si accontenta. Era ‘tecnico’, quando uno va a letto, si gira, come nei film, si appiccica, fine e buonanotte, dormo“.

Il tradimento può segnare una persona per sempre, infatti, ancora oggi per Lory Del Santo è un tasto davvero dolente.