Naike Rivelli è amore a prima vista | È qualcosa di disumano ma unico

By

Naike Rivelli è uno dei personaggi del momento. La figlia della celebre attrice Ornella Muti, è sempre al centro dell’attenzione per il suo carattere forte ed esplosivo.

L’annuncio su Instagram ha lasciato tutti spiazzati, un nuovo amore prima a vista nella sua vita: scopriamo cosa è accaduto.

Chi è Naike Rivelli?

Classe 1974 nata il 10 ottobre a Monaco di Baviera, sotto il segno della Bilancia. È la figlia della celebre attrice romana, mentre riguardo il padre per diverso tempo non si è saputo nulla. Per anni, infatti, Naike ha avuto rapporti con José Luis Bermùdez de Castro, convinta che fosse suo padre.

Tuttavia, Naike che è cresciuta con la madre Ornella, ha sviluppato sin da subito la passione per il cinema. Dopo diversi ruoli in varie pellicole debutta in televisione nel 1999 alla conduzione di Paperissima Sprint.

In seguito arriveranno anche i primi ruoli per serie TV e sit-com, e in reality show. Dal 2017 abita, insieme alla madre, in una casa di campagna a Ovada, Alessandria.

Naike Rivelli un nuovo amore a prima vista

Pochi giorni fa, Naike ha dato il benvenuto ad un nuovo membro della famiglia Rivelli. Si tratta di una bellissima maialina rosa di nome Fede. Sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Dopo un anno con Kiara arriva la Fede ed è amore a prima vista. Kiara e Fede le mie due maialine influencer di scelte intelligenti!”

Lei e sua madre avevano già adottato un altro maialino vietnamita di nome Kiara. Un animale un po’ insolito per stare in casa ma sembra che le cose in casa Rivelli vadano benissimo, tanto da accorglierne un altro.

Leggi anche –> Chi e quanti sono i figli di Ornella Muti: età, lavoro, vita privata e carriera

Adottare un animale esotico come animale da compagnia sembra andare molto di moda in questi ultimi anni. Infatti, tantissime persone soprattutto vip hanno deciso di avere un maiale.