Caterina Balivo, spunta il video del suo provino a 20 anni: esplosiva in costume

La famosa conduttrice è una donna davvero bellissima, piace a tutti! Sin da ragazza ha rubato il cuore del pubblico con la sua bellezza mediterranea.

Il video del suo provino dimostra quanto Caterina Balivo sia una donna meravigliosa, ancora oggi il suo corpo è da urlo.

Tutto su Caterina Balivo

Conduttrice e modella, nel 1999 ha partecipato a Miss Italia classificandosi al terzo posto. La sua carriera da presentatrice l’ha portata a condurre dei programmi molto importanti e seguiti dal pubblico, come “Uno Mattina“, “Detto Fatto“ e “Vieni da me“.

Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, prima come valletta al fianco di Fabrizio Frizzi per “Scommettiamo che…?” e poi come inviata per “I raccomandati” di Carlo Conti e poi a “Miss Italia”.

Il 29 maggio 2020 ha dichiarato che è tempo per lei di provare nuove esperienze e che quella sarebbe stata l’ultima puntata da lei condotta del programma “Vieni Da Me”.

Una scelta che ha fatto per stare più vicina alla sua famiglia, infatti dal 30 agosto 2014 è sposata con il noto manager finanziario Guido Maria Brera, con il quale ha due figli, Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo

Ovviamente, come tutte le persone che vogliono emergere nel mondo dello spettacolo, Caterina Balivo ha fatto tantissimi provini per entrare nei programmi televisivi. In passato ha anche raccontato un divertente aneddoto:

“Una volta ho fatto anch’io un provino (per fare la Velina, ndr), ma non mi hanno presa, ovviamente! Eravamo io ed Elena Santarelli e mi ricordo che litigai con Elena e le dissi: ‘Tu sei troppo alta io non voglio fare il provino con te se no non mi prendono!’. Alla fine non hanno preso né me né lei, l’abbiamo risolta così”.

Recentemente è ritornato virale un video del provino di Caterina Balivo, quando aveva ancora 20 anni. Nel filmato si vede lei che si presenta per poi fare una breve sfilata in costume in cui sfoggia il suo fisico mozzafiato.

Era una ragazza davvero molto bella, ancora oggi è una donna delle donne più belle del panorama televisivo italiano.