CAROLINA MARCONI: “ma tu non ti metti la parrucca, adesso ho molti calori”

La confessione inedita dell’ex concorrente del Grande Fratello arriva inaspettata e spiazza tutti, ecco cos’ha detto.

Ospite di Verissimo, Carolina Marconi ha parlato di questo periodo davvero complicato che ormai sta vivendo da mesi.

L’ex concorrente del Grande Fratello è stata colpita da un terribile tumore che l’ha costretta a lunghe sedute di chemioterapia. Finalmente, Carolina è stata intervistata per la prima volta e ha confessato questo.

Il coraggio di Carolina Marconi

Carolina Marconi sta vivendo quello che per molti sarebbe un vero e proprio incubo. Non che per la modella non lo sia, ma, a quanto pare, lo starebbe affrontando in maniera piuttosto ottimistica.

I fan della donna sono molto felici per questo e ogni giorno la incitano a fare tesoro del suo coraggio e ad andare avanti sempre a testa alta.

Per Carolina Marconi, però, ci sono anche i momenti di sconforto e di fragilità, da cui trapela il suo lato umano. Uno di questi, è quello che si è manifestato negli studi di Canale 5, all’interno della trasmissione di Verissimo.

E’ proprio lì che Carolina Marconi si è abbandonata a delle confessioni che hanno molto stupito il pubblico di Canale 5, composto anche dai suoi fan che la seguono da sempre.

Continuate a leggere per scoprire cos’ha detto Carolina!

La terribile malattia e la confessione

Intervistata da Silvia Toffanin, Carolina Marconi ha parlato della malattia che l’ha colpita in maniera inaspettata e che le ha cambiato davvero la vita.

La donna ha confessato finalmente come mai non porta la parrucca. La modella ha risposto a una domanda che si ponevano da tempo i suoi fan.

Carolina ha rivelato di piacersi così pelatina e di non indossare la parrucca in quanto le provoca calore, un calore scatenato dalle sedute di chemioterapia che aumentano la sua temperatura corporea.