Loretta Goggi e il drammatico racconto della sua malattia: “Stavo morendo”

Loretta Goggi a cuore aperto. La bravissima cantante e imitatrice racconta di un periodo molto doloroso che l’ha colpita nel 2011 e la fatica immane fatta per riprendersi. Ecco che cosa le è accaduto. Tutti i dettagli.

Loretta Goggi e il successo eterno

Loretta Goggi è tra le cantanti e imitatrici più amate del piccolo schermo. Dopo tanti anni di carriera alle spalle, ancora tutt’oggi continua a cavalcare l’onda del successo. Da qualche anno la vediamo insieme a Carlo Conti nella trasmissione Tale e quale show in veste di giudice speciale.

Non solo la sua bravura ma anche la sua dolcezza l’hanno resa una delle artiste italiane più amate dal pubblico. In una recente intervista la cantante di Maledetta primavera ha fatto delle confessioni inaspettate parlando di un momento molto delicato della sua vita privata e di un problema di salute grave che ha dovuto affrontare.

Ecco che cosa ha dichiarato la bellissima Goggi.

La confessione di Loretta

Loretta Goggi ha rischiato di morire. Questa è una confessione fatta da lei qualche tempo fa durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Nel 2011 ha affrontato una perdita importante, quella del marito Gianni Brezza. La cantante ha affermato che quando ha perso il suo compagno di vita è caduta in una forte spirale di depressione.

Per sei mesi si è chiusa in casa senza uscire, non camminava e non mangiava ma anziché dimagrire, ingrassava. Solo in quel momento ha scoperto che il forte dolore per la perdita del marito le aveva bloccato la tiroide.

Stava per morire, ma una bravissima endocrinologa con il supporto anche di un nutrizionista l’ha rieducata ad una corretta alimentazione e Loretta si è ripresa.

La forza di andare avanti gliel’ha data però anche la sorella Daniela che l’ha convinta a partire con lei per l’Argentina per andare a trovare la nipote che si è trasferita così lontano per questioni di lavoro.

Ma Loretta vuole ringraziare anche Carlo Conti che le ha dato la possibilità di partecipare come giurato a Tale e quale show tenendola impegnata. Pure Christian De Sica Claudio Lippi l’hanno sostenuta in un momento di così grande dolore.

Loretta Goggi oggi ha elaborato il lutto e vive serenamente la sua vita.