Deborah Johnson, ecco come la figlia di Wess scoprì di avere altri due fratelli: l’incredibile scoperta

Deborah Johnson sta partecipando attualmente a Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. La figlia di Wess racconta come ha scoperto di avere altri due fratelli.

Deborah Johnson a cuore aperto. La figlia di Wess racconta in quale circostanza particolare ha scoperto di avere altri due fratelli. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Deborah Johnson

Deborah Johnson è la figlia del famoso cantante Wess. Non abbiamo molto informazioni circa la sua vita privata. Sappiamo che è nata nel 1968 in Italia. Sui social e in particolare su Instagram non è attiva.

Attualmente è una concorrente di Tale e quale show 2021, il programma condotto da Carlo Conti. Ha avuto una brillante carriera artistica. Si è fatta conoscere negli anni novanta grazie alla sua voce meravigliosa e calda.

Ha collaborato con alcuni degli artisti italiani ed internazionali di grande successo come Phil Collins, Tina Turner e Gianni Morandi.

Carlo Conti l’ha voluta fortemente nella sua trasmissione per il suo grande talento.

LEGGI ANCHE —> Tale e Quale Show, Pier Paolo Pretelli vuole cambiare: chi vorrebbe interpretare

LEGGI ANCHE —> Tale e quale show, Carlo Conti si lascia sfuggire uno spoiler clamoroso

La confessione di Deborah

Deborah Johnson è la figlia di Wess, il cantante che per anni si è esibito accanto a Dori Ghezzi. Durante un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, la giovane ricorda il momento della morte del papà avvenuta nel 2009 e di come ha scoperto di avere in giro per il mondo altri fratelli.

Sapete in quale occasione è avvenuta la sorprendente scoperta? Ve lo diciamo noi! Deborah ha scoperto di avere altre due fratelli solo nel giorno del funerale del papà. Quando Wess è morto, sua sorella Alice ha ricevuto una email da parte di una donna che vive in Canada.

Quest’ultima ha dichiarato di essere anche lei figlia di Wess. Deborah è rimasta piacevolmente sorpresa ma avrebbe voluto che il padre avesse detto a lei e ad Alice di avere un’altra sorella per potersela vivere di più:

“Avevamo un’altra sorella in Canada e non potevamo dire nulla visto che papà non c’era più, avrei voluto dirgli che poteva dircelo, era un’occasione per vivere una sorella”.

Ma le sorprese non finiscono qui. Le due ragazze hanno scoperto anche di avere un fratello che vive negli Stati Uniti. Anche lui si è palesato durante le condoglianze.

Deborah dice che in giro ci sono ben 8 ‘Wessini’ ma non tutti sono stati riconosciuti dal padre. La cantante nasce quando Wess aveva 21 anni e la mamma 18. I suoi genitori si separano però quando lei era piccolina, aveva solo 4 anni.

Il rapporto con il papà non è stato molto continuativo, i due non si vedevano tutti i giorni perché c’erano nuove famiglie di cui occuparsi. Deborah ricorda però che è stato proprio il papà a spingerla a cantare e ad entrare nel mondo della musica.