Dayane Mello distrutta dopo aver scoperto di essere stata violentata

Dayane Mello si trova al momento all’interno del reality show “A Fazenda”, la versione straniera del noto reality “La Fattoria”.

Purtroppo, all’interno del reality show si è verificato un episodio increscioso che ha sconvolto inevitabilmente la modella brasiliana, che ora è davvero distrutta. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Nei giorni scorsi, sul web non si è fatto altro che parlare dell’ipotetica violenza subita dalla nota modella brasiliana, famosa in Italia, Dayane Mello.

A esercitarle violenza, tra le mura della casa che accoglie il reality show “A Fazenda“, sarebbe stato il concorrente e cantante Nego do Borel.

Il giovane è stato squalificato dal gioco e successivamente ha raccontato la sua versione dei fatti in un video diffuso su Instagram:

“Ho conosciuto Dayane, una persona meravigliosa, gentile ed amichevole. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito perché sono qui a casa mia. È perché Dayane ha dormito con me da ubriaca? Voglio chiedere per prima cosa scusa a mia mamma, mia nonna e le mie zie che sono donne. E poi volevo scusarmi con tutte le donne.”

e poi ancora:

“Anche se non sono stato una persona cattiva in quel momento. Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Ma nonostante questo io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittima di razzismo. Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale, cavolo! Ci sono così tante persone là fuori che fanno del male, mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio?”.