Pechino Express, chi sono le giovani Tiktoker che parteciperanno alla nuova edizione del programma

Pechino Express sta per ripartire e nel cast ci sono anche due famose e giovanissime tiktoker. Ecco di chi si tratta.

Pechino Express, il cast è già formato

Il conto alla rovescia è iniziato. Pechino Express sta per ripartire. Il noto Adventure game verrà trasmesso su Sky a partire dal 2022. Il programma condotto da Costantino Della Gherardesca piace tantissimo ai telespettatori italiani che ogni anno attendono l’inizio di questa trasmissione con molto entusiasmo.

E’ stata già rivelata anche la destinazione: il survivor game si svolgerà lungo i confini dell’Uzbekistan e della Turchia. Dieci coppie si sfideranno per raggiungere la destinazione finale e donare i proventi della vincita a un’associazione di beneficenza del luogo.

Tra i partecipanti ci sono anche Natasha Stefanenko e sua figlia, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone e anche due tiktoker che stanno riscuotendo molto successo sui social.

Pechino Express, due tiktoker nel cast del programma

Manca poco per la partenza di Pechino Express e le 10 coppie di concorrenti sono già pronte a mettersi in gioco. Tra famosi e non famosi, quest’anno ci sarà anche una coppia che farà sicuramente molto discutere.

Si tratta di due giovanissimi tiktoker che stanno sfondando sui social. I loro nomi sono Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Le due milanesi, amiche da tanti anni, sono ormai delle vere e proprie star del web.

Anna e Giulia hanno vissuto tantissime avventure insieme fin da piccole e ora sono pronte a cominciarne una davvero impegnativa. Le due tiktoker prenderanno parte alla nuova edizione di Pechino Express e non vedono l’ora di partire.

Le 10 coppie avranno a disposizione pochi soldi in valuta locale per soddisfare i loro bisogni primari e con tali soldi non potranno però comprarsi i passaggi. Questo significa che dovranno viaggiare in autostop oppure percorrere a piedi tantissimi km al giorno.

Dato che la nuova edizione si svolgerà tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, molto probabilmente vedremo le due tiktoker a cavallo dei dromedari! Tra qualche settimana, è molto probabile che le due giovani spariranno dai social per iniziare questa nuova avventura.