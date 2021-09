Noemi, dimagrimento sconvolgente della cantante: ecco qual è il suo segreto

Nell’ultimo periodo la celebre cantante ha ottenuto una forma fisica davvero pazzesca grazie ad una dieta incredibile: scopriamo di più.

Noemi ha lasciato il pubblico a bocca aperta tornando sul palco in una forma inedita, ma come ha fatto? ecco il suo segreto.

Quanti chili ha perso Noemi?

Sul palco del festival di Sanremo l’abbiamo vista molto diversa, viso luminoso e fisico da urlo. Noemi ha cambiato radicalmente la sua immagine grazie ad una perdita di peso notevole, infatti, ha perso ben 15 kg con la dieta Meta e il Protocollo Tabata.

Si tratta di un’alimentazione sana ed equilibrata, senza privarsi di molti delizie dato che è abbinata ad un’attività cardio molto intensa, studiata in base al suo fisico.

Attraverso un test del DNA con il quale ha scoperto le sue caratteristiche per stabilire un’alimentazione che moderasse l’assunzione di carboidrati senza eliminarli del tutto, con un regime da 1200 calorie, è riuscita a perdere 3 kg al mese.

La dieta di Noemi

La dieta Meta si basa sull’accettazione del proprio corpo e dei suoi punti di forza, studiando le abitudini quotidiane dell’individuo per aiutarlo a migliorarle. Meta sta per Medical Education Transform Action, una combinazione di corretta alimentazione, attività fisica, supporto psicologico e lavoro interiore.

La dieta prevede quattro settimane di prova, in cui si stabilisce la quantità di carboidrati necessari, poi sono previsti 12 giorni con un consumo limitato di tali elementi e l’assunzione invece di grassi, con una costante attività fisica. I pasti sono 5 al giorno, in modo da non arrivare affamati al pranzo o a cena.

Invece il Metodo Tabata consiste in una serie di esercizi ad alta intensità con 7-8 ripetizioni al massimo, eseguite al top della potenza, seguite da 10 secondi di recupero, per una durata complessiva di circa 4 minuti a tipologia.

Leggi anche –> Noemi, il triste periodo prima della perdita di peso: “Sono stata bullizzata”

Noemi, per via del suo lavoro non ha avuto molto tempo a disposizione per allenarsi, ma nonostante praticasse esercizio fisico per pochi minuti al giorno, è riuscita ad ottenere il risultato che desiderava.