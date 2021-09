Flavio Insinna, avete mai visto dove abita? I fan sono rimasti sorpresi

By

Avete mai visto la casa di Flavio Insinna? La dimora del conduttore vi lascerà senza parole!

Flavio Insinna è tra i conduttori italiani più amati del piccolo schermo. Avete mai visto la sua casa? La sua dimora rispecchia perfettamente la sua personalità.

Flavio Insinna, conduttore italiano amatissimo

Flavio Insinna è tra i conduttori italiani più amati del piccolo schermo. Da anni in televisione, con la sua professionalità e bravura è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori.

Si avvicina giovanissimo al mondo dello spettacolo recitando in diverse opere teatrali fino ad approdare poi in televisione. Lo abbiamo visto alla conduzione di programmi di successo come Affari tuoi e L’Eredità.

Più recentemente ha condotto insieme alla professoressa dell’eredità Ginevra Pisani, il programma Il pranzo è servito che è piaciuto tanto ai telespettatori. Flavio cerca di mantenere sempre riservata la sua vita privata.

Sappiamo che dopo il matrimonio saltato con Mariagrazia Dragani, autrice televisiva, oggi è felice accanto ad Adriana, una ex concorrente di Affari tuoi. I due oggi vivono insieme e sono più felici che mai.

La casa di Flavio Insinna

Flavio Insinna condivide la sua casa con Adriana Riccio, la compagna che ha conosciuto ad Affari tuoi e con la quale è fidanzata dal 2017. Il conduttore vive a Roma in un appartamento che è localizzato proprio al centro della Capitale.

Su Instagram dove è piuttosto attivo, il presentatore dell’Eredità pubblica spesso scatti in cui si possono vedere i dettagli della sua casa. La dimora sembra avere uno stile classico con un arredamento dal design moderno.

Il suo posto preferito è il soggiorno che è caratterizzato da divani bianchi e cuscini dallo stile molto elegante. Non si può non notare anche una bellissima libreria che si trova sempre in salotto.

Sembra poi che Flavio abbia optato per un open space e quindi per un unico ambiente che raccoglie sia cucina che soggiorno.

Per quanto riguarda le pareti, il colore scelto dal conduttore è un giallo molto acceso. La casa poi è dotata di un parquet scuro che rende l’ambiente molto accogliente.