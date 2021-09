Sapete chi è il marito della famosa cantante del tormentone Makumba? scopriamo di più sulla vita sentimentale di Noemi.

Lo sapete che la loro storia d’amore va avanti da molti anni? conosciamo meglio il marito della cantante.

Tutto su Noemi

Veronica Scopelliti in arte Noemi ha 37 anni ma colleziona già tantissimi successi. Recentemente ha avuto un dimagrimento molto importante grazie ad una dieta seguita dal lockdown del 2020, ha perso ben 20 chili in un anno e mezzo.

Un risultato davvero grandioso, ma accanto a lei c’è sempre stato suo marito, Gabriele, infatti, durante un’intervista ha raccontato:

“Mi ha sempre tenuta per mano. Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo.”

Gabriele è una persona davvero speciale, scopriamo di più su di lui.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi

Vi sembrerà strano ma i due sono una coppia da tantissimi anni. Una storia che non è mai uscita allo scoperto, perché sono sempre stati molto bravi a mantenere segreto il loro amore. Dopo 10 anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi a Roma con una cerimonia molto romantica sul Lungotevere.

Gabriele fa parte della band di Noemi ed è anche un insegnante di musica. Fin da bambino coltiva questa passione, infatti, a 16 anni sapeva già suonare perfettamente il pianoforte oltre il basso elettrico e il contrabbasso.

Ha preso parte ad un gruppo chiamato Mambo 24 e poi è diventato il bassista ufficiale di Noemi. Nel corso della sua carriera è stato spesso in giro per il mondo e nello specifico in Francia e in Grecia. Inoltre ha anche suonato nel Gianluigi Clemente Trio, nel Karri Luhtala Trio, The Soul Jazz Impact Trio, Oliviero – Pozzovio Quartet e nel Fatimah Provillon Quartet.