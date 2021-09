Leonardo Bonucci, avete mai visto dove abita? E’ una casa elegante e raffinata

Ecco che vi mostriamo l’incredibile abitazione del campione d’Europa, dove vive assieme alla moglie e ai figli.

Leonardo Bonucci è sicuramente uno dei calciatori italiani più amati e stimati dell’attuale panorama calcistico mondiale.

La nostra nazionale ci ha da poco regalato la vittoria agli Europei 2020, giocati nel 2021 a causa della pandemia, che ci ha riempiti di orgoglio.

Ora scopriamo qualcosa in più su di lui, ma non come sportivo, bensì come uomo che ha messo su una famiglia meravigliosa e che vive in una dimora incredibile.

La casa da sogno di Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci vive a Torino per essere vicino alla sua amata Juventus. La casa di famiglia ha uno stile elegante e raffinato ed è adornata da accessori davvero cool.

Il salone ospita un grande tavolo da pranzo bianco panna contornato da sedie di pelle nera morbide e comode.

Possiamo trovare anche piante e fiori che arricchiscono la dimora. La casa di Bonucci è davvero molto luminosa grazie alle enormi finestre che lasciano entrare la luce naturale.

Elegantissimi anche i divani che accolgono tutta la famiglia, mentre la pavimentazione si sposa alla perfezione con il resto dell’arredamento.

Vive lì con tutta la famiglia

Bonucci e la moglie sembrano essere fervidi lettori: dalle foto che mostrano la loro casa, infatti, emerge una grossa quantità di libri presente nella libreria di casa.

La famiglia sa anche godersi momenti divertenti e spensierati e per questo ha installato una meravigliosa piscina esterna, incastonata in un prato all’inglese davvero ben curato.

La piscina è a forma di nuvola ed è contornata da una battigia di legno grigia, su cui sono presenti sdraio e poltrone.

Presente anche un meraviglioso gazebo di ferro, ideale per pranzi e cene en plein air. E voi cosa ne pensate della meravigliosa casa di Leonardo Bonucci?