Uomini e Donne, in studio tutti contro Ciprian: “Pensa di avere l’esclusiva con lei”

Uomini e donne: il nuovo corteggiatore di Andrea Nicole, Ciprian Aftim, fa molto discutere in studio. Piovono critiche contro di lui! Ecco perché. Tutti i dettagli.

Ciprian Aftim è il corteggiatore di Andrea Nicole. Il giovane biondino dagli occhi azzurri è stato attaccato in studio da tutti. Ecco che cosa è accaduto. Scopriamolo insieme.

Chi è Ciprian Aftim, il nuovo corteggiatore di Andrea Nicole

Alto, biondo, occhi azzurri e fisico aitante, Ciprian Aftim sembra incarnare perfettamente il principe azzurro. Il giovane corteggiatore è un fisioterapista e personal trainer di 29 anni che è arrivato in trasmissione per un appuntamento al buio.

Ora sta conoscendo Andrea Nicole e ha deciso di corteggiare esclusivamente lei lasciando da parte l’altra tronista, Roberta. I due sembrano molto affiatati. Sono usciti già per la prima esterna che è andata piuttosto bene.

Ciprian viene dalla Romania ma vive in Italia da quando era piccolino. In un’intervista rilasciata a un magazine di gossip ha affermato che a 11 anni si è trasferito in Italia per riunirsi ai suoi genitori che per questioni lavorative avevano lasciato la Romania.

A Roma dove vive, ha frequentato le scuole medie, il liceo e poi l’università dove si è laureato in fisioterapia lo scorso novembre. Attualmente lavora come fisioterapista ma anche personal trainer.

In passato ha collaborato con alcune case di moda sfilando come modello. Ha fatto anche una confessione inaspettata affermando che ha avuto un rapporto difficile con il suo corpo:

“Da piccolo ero in sovrappeso e sono stato vittima di bullismo a scuola. Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio non solo per il mio aspetto ma anche per via delle mie origini”.

Dopo una vita sentimentale abbastanza la turbolenta, Ciprian è arrivato a Uomini e donne dove ha un unico obiettivo: trovare l’amore. Sarà lui la futura scelta di Andrea Nicole? Non ci resta che aspettare ma nel frattempo, numerose critiche sono piovute su di lui nelle ultime puntate.

Ciprian è il nuovo corteggiatore di Andrea Nicole. I due sono usciti già per una prima esterna che è andata molto bene. Tra Andrea Nicole e Ciprian sembra essersi creata una bellissima complicità e questo ha indispettito non poco gli altri corteggiatori che hanno accusato il giovane biondino di non lasciare spazio alla ragazza di conoscere anche gli altri uomini scesi per lei.

A detta dei corteggiatori, Ciprian pensa di avere già l'esclusiva con Andrea Nicole e si ingelosisce se la donna approccia con altri uomini.

A detta dei corteggiatori, Ciprian pensa di avere già l’esclusiva con Andrea Nicole e si ingelosisce se la donna approccia con altri uomini. Il ragazzo si è difeso affermando di provare un interesse reale per Andrea Nicole respingendo così ai mittenti gli attacchi che gli sono stati mossi.