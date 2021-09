Raffaella Fico, il tradimento di Balotelli con una pornostar: ecco la verità

By

Raffaella Fico è entrata al Grande Fratello Vip da qualche giorno e ha già raccontato molto sulla storia tra lei e Mario Balotelli, lasciando il pubblico a casa a bocca aperta: scopriamo di più.

A distanza di anni, la love story tra la bellissima showgirl e il noto calciatore fa ancora molto discutere.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 6

In diretta, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip Raffaella Fico ha ripercorso alcune tappe della propria vita e ovviamente non ha potuto non menzionare il padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli. La showgirl ha detto:

“Avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”.

Anche Alfonso Signorini è rimasto spiazzato da queste dichiarazioni, perché non credeva che il calciatore avesse un lato così romantico. Raffaella ha aggiunto:

“Non sono rimasta incinta all’improvviso.. insieme lo abbiamo cercato, poi non voleva più, mi cacciò via di casa. La nostra è stata una relazione troppo affollata, molte persone ci hanno messo il becco”.

Ha inoltre spiegato di essere andata a Londra a suonare al campanello a casa di lui, ma non aprì la porta e chiamò la polizia:

“Ero distrutta. Oggi l’ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni , mi ha chiesto scusa”.

Fortunatamente, oggi i due hanno un buon rapporto, anche per mantenere una certa serenità per loro figlia Pia di 8 anni.

Raffaella Fico tradita da Mario Balotelli con una pornostar? tutta la verità

In passato precisamente nel 2011, secondo il famoso tabloid inglese Sun, il calciatore avrebbe tradito Raffaella Fico con la famosa pornostar Holly Henderson. Ci sono immagini che testimoniano il loro incontro, quindi, il presunto tradimento.

Leggi anche –> GF Vip 6, Stefano Sirena attacca duramente Tommaso Eletti

Al tempo, la showgirl è intervenuta, chiarendo il suo punto di vista rispetto a quanto accaduto con la pornostar Holly Henderson:

“Mario non mi ha tradita. Quando ho visto le foto, ero spaventata ma so che i giornali possono stravolgere le cose. Lui mi ha dato tutti i dettagli di cui avevo bisogno per stare tranquilla”

Insomma, la loro storia d’amore ha avuto tantissimi alti e bassi, l’importante è che oggi siano una famiglia unita per il bene della piccola Pia.