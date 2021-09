Massimiliano Allegri, hai visto dove vive insieme ad Ambra Angiolini? Una super casa

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini hanno cambiato nuovamente casa e ovviamente anche questa volta la dimora sarà super lussuosa ed elegante: scopriamo di più sul loro nuovo nido d’amore.

La casa da sogno di Max Allegri dal valore di 2,5 milioni di euro, possiede addirittura una mega piscina e campetto: un sogno ad occhi aperti.

Max Allegri e Ambra Angiolini

Come tutti sappiamo la vita sentimentale di Massimiliano Allegri è sempre stata molto travagliata, solamente negli ultimi anni ha ritrovato la serenità grazie alla sua attuale compagna, Ambra Angiolini.

Nel 1992, ventiquattrenne, è stato preso di mira dalla cronaca rosa per aver lasciato l’allora fidanzata a due giorni dalle nozze. Il tecnico si è poi sposato con Gloria Allegri nel 1994, un anno dopo la nascita della prima figlia della coppia: Valentina Allegri.

I due, successivamente, hanno intrapreso strade diverse e Max è stato poi legato a Claudia Ughi, madre del suo secondo figlio: Giorgio. Si separano dopo otto anni, ma quando i due decidono di chiudere lei è ancora incinta.

Ma è meglio lasciarsi il passato alle spalle, infatti, da ormai 4 anni, la sua compagna è Ambra Angiolini, volto di «Non è la Rai», oggi popolare attrice di cinema e la coppia ora vive in una casa pazzesca.

La nuova casa di Max Allegri ed Ambra Angiolini

Negli ultimi due anni Allegri aveva scelto di vivere nell’esclusivo “Lagrange 12”, un famoso palazzo di lusso. I suoi vicini di casa erano Andrea Belotti, Douglas Costa e Wojciech Szczesny. Quando si è allontanato dal calcio, Max non ha abbandonato la Mole, infatti, ha deciso di far crescere il suo secondogenito proprio in Piemonte.

Per questo, ha voluto comprare casa centrale a Torino che garantisce anche la giusta privacy. Si trova a lato di piazza Solferino, in via Lascaris 7, per la precisione, proprio alle spalle dell’hotel a cinque stelle “Allegro Italia” di via dell’Arcivescovado.

Leggi anche –> Ambra Angiolini, il bacio davanti al tramonto con il suo amore – Foto

Si tratta di un alloggio da oltre trecento metri quadrati, dal valore di 2,5 milioni di euro. All’interno dell’abitazione c’è proprio tutto: box auto, spa e palestra privata sono a disposizione esclusiva dei condomini, come il campo da calcetto situato sul tetto del complesso.