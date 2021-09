Alfonso Signorini, avete mai visto la sua lussuosa casa? E’ proprio nel centro di Milano

Lo sapevi che il conduttore del Grande Fratello Vip vive nel centro di Milano in una casa davvero chic? vediamo la foto della sua dimora da sogno.

Ovviamente il padrone della casa più spiata d’Italia ha scelto un appartamento molto costoso ed elegante.

Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

Noto conduttore e direttore della rivista settimanale Chi, Alfonso Signorini è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo. Nel corso di tutti questi anni ha costruito una carriera ricca di soddisfazioni.

Ormai tutti lo conosciamo, già da varie edizioni è al timone del reality più seguito d’Italia, il Grande Fratello Vip. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio dove vive e com’è la sua bellissima casa.

Moltissimi telespettatori oltre a seguirlo nel piccolo schermo, lo seguono anche sui social network, in particolare su Instagram dove ha quasi 850 mila follower e spesso pubblica alcuni dettagli della sua lussuosissima casa.

La casa di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è rimasto nella sua città d’origine, infatti, in un raffinato appartamento nel centro di Milano. In alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, si intravedono alcuni dettagli degli interni della sua abitazione e si può notare che è arredata con gran gusto.

L’appartamento è pieno zeppo di quadri, sculture e oggetti che rivelano la passione per l’arte e per la musica del padrone di casa. Le pareti sono dipinte di un candido bianco che si contrappone alla scala con i gradini in legno per andare ai piani superiori.

Insomma uno stile minimal ed elegante, ma soprattutto molto spazioso, dato che ha anche una piccola palestra dove si può allenare in tranquillità senza dover affrontare il traffico di Milano.