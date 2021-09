Adriana Volpe, come fa ad avere un fisico così scolpito? La dieta dell’opinionista del GF Vip

Più passano gli anni e più la bellissima opinionista del Grande Fratello Vip mostra un corpo sempre tonico e da urlo. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza? scopriamoli insieme.

Quasi 50 anni e non sentirli, parliamo proprio della bellissima Adriana Volpe. Con il suo fisico da urlo riesce sempre a far rimanere il pubblico a bocca aperta.

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

Non ha bisogno di presentazioni, lei è bella come il sole: un fisico scultoreo e un volto angelico sempre molto amato in televisione. Adriana è davvero apprezzata dal pubblico italiano, proprio per questo è stata scelta come opinionista del Grande Fratello Vip affianco a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Negli anni scorsi è stata una concorrente della casa più spiata d’Italia, ma oggi la ritroviamo dall’altra parte a commentare le vicende dei protagonisti di questa edizione. Sui social è super seguita infatti ha 440 mila followers e ogni volta che pubblica un post viene inondata da mi piace e commenti.

In tutte le sue foto, mostra sempre la sua silhouette meravigliosa da far invidia anche alle ventenni, ma come fa ad essere sempre così in forma? scopriamolo.

La dieta di Adriana Volpe

L’opinionista del GF Vip non segue una dieta, lo ha rivelato lei in diverse occasioni di non attenersi ad un regime alimentare specifico, ma sta sempre molto attenta ai cibi che mangia.

Infatti, è Adriana a fare la spesa al supermercato e in questo sta molto attenta. Sceglie sempre alimenti diversi e privilegia i prodotti Made in Italy, mangiando tanta frutta e verdura di stagione.

Leggi anche –> Adriana Volpe, spuntano le foto choc prima della chirurgia: è irriconoscibile

Anche se non ama la palestra, lei si tiene in forma facendo sempre molta attività fisica all’aperto in modo da bruciare grassi e avere un corpo tonico e forte. Infine, quando è stressata e non basta lo sport per scaricare il nervoso, va spesso nelle terme super rilassanti.