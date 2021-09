Uomini e donne, Ursula Bennardo senza freni: duro sfogo contro l’ex

Ursula Bennardo spara a zero contro l’ex compagno Sossio Aruta. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex dama di Uomini e donne. Tutti i dettagli.

Ursula Bennardo è furiosa! L’ex compagna di Sossio Aruta si sfoga facendo delle dichiarazioni importanti. Ecco che cosa ha affermato la donna.

Sossio e Ursula, storia al capolinea

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si conoscono a Uomini e donne, il dating show di canale 5 che da sempre ha come obiettivo quello di far incontrare l’amore ai single che si presentano in studio.

Tra Sossio e Ursula è stato un colpo di fulmine, una storia che però è cresciuta piano piano prima davanti alle telecamere e poi fuori. Il loro amore si è consolidato con la nascita della piccola Bianca, la loro gioia più grande.

Sossio e Ursula hanno creato una meravigliosa famiglia allargata: entrambi hanno infatti figli da precedenti relazioni. Nonostante l’amore delle reciproche famiglie e nonostante il grande sentimento tra i due, purtroppo la loro relazione è naufragata.

Qualche giorno fa, tramite il suo profilo Instagram, il calciatore annuncia la fine della storia con la sua compagna. Il post è molto esplicativo. Il giocatore pubblica un’ immagine nera con su scritto ‘Game over’ e poi in una didascalia spiega che per incompatibilità caratteriali la storia con Ursula è terminata.

Qualche ora dopo rimuove l’immagine e afferma, a seguito di numerose critiche, di essersi pentito di aver pubblicato quel post pubblicizzando sui social un dolore che è tanto suo quanto di Ursula.

Finalmente, dopo giorni di silenzio la sua ex compagna decide di parlare e fa delle dichiarazioni importanti.

LEGGI ANCHE —> Ursula Bennardo, le parole dopo l’addio di Sossio: ‘In un minuto può anche morire’

LEGGI ANCHE —> ‘Così Paola ha vinto il Grande Fratello’ Sossio Aruta rivela il trucco della vincitrice

Lo sfogo social di Ursula

Sossio e Ursula si sono lasciati. La loro storia dopo due anni di amore e la nascita di una figlia giunge definitivamente al capolinea. Ursula si è detta molto dispiaciuta per l’iniziativa del suo ex compagno che sui social ha annunciato pubblicamente e con una foto poco delicata la fine della loro relazione mettendo in difficoltà la famiglia e facendo soffrire i figli.

La Bennardo dice che non era sua intenzione divulgare questo accaduto e che ha rifiutato anche soldi e interviste decidendo di non parlare di questa situazione così delicata e dolorosa non solo per lei ma anche per i bambini.

L’ex dama ha detto anche che non si presenterà in studio da Maria De Filippi per raccontare le ragioni della fine della storia con Sossio perché adesso la ferita è ancora aperta e sta soffrendo molto.