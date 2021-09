Amici, vi ricordate il cantante Nick Casciaro? Sta avendo molto successo all’estero, ecco dove

Amici: ricordate Nick Casciaro, il cantante con cui Rudy Zerbi si scontrava sempre nell’accademia più famosa d’Italia? Ecco come è cambiata la sua vita e dove sta riscuotendo oggi grande successo.

Nick Casciaro ha preso parte alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante non era particolarmente apprezzato dal prof Rudy Zerbi che ha cercato più volte di mettergli i bastoni fra le ruote. Oggi Il ragazzo ha avuto finalmente la sua rivincita. Ecco dove è diventato famoso.

Chi è Nick Casciaro, ex concorrente di Amici 13

Alto, magro, capelli lunghi e naso aquilino, Nick Casciaro conquistò il pubblico di Amici edizione numero 13 fin dal suo primo ingresso.

Voce ruvida ma bellissima, il giovane si scontrò più volte con il prof Rudy Zerbi che lo riteneva ancora troppo acerbo per prendere parte ad una competizione così importante come Amici.

Amatissimo dal pubblico, dopo la fine del reality, di lui si sono perse le tracce… Almeno in Italia. Nell’edizione nella quale prese parte, quella vinta da Deborah iurato, Nick si mise in mostra per la sua voce particolare ma soprattutto molto espressiva.

Nonostante il mondo musicale italiano non sia stato molto clemente con lui, Nick non ha rinunciato al suo sogno e ha deciso di proseguire su questa strada ma da un’altra parte. Oggi è famosissimo all’estero!

Nick Casciaro e il grande successo all’estero

Nasce a Bolzano ma vive a Trento fino a quando si trasferisce a Roma per studiare nell'accademia più famosa d'Italia.

Dopo la fine del reality il successo per lui purtroppo non è arrivato ma Nick non si è abbattuto e ha continuato a lottare per il suo sogno e finalmente sta riscuotendo grande successo… però all’estero!

Nick sta partecipando alla nuova edizione di X factor Romania. Qualche giorno fa, il cantante si è esibito con il brano ‘Live a light on’ di Tom Walker superando le blind audition trasmesse in onda su antenna 1 Channel. I 4 giudici e il pubblico sono rimasti a bocca aperta.

Il programma rumeno è iniziato un paio di settimane fa e i giudici sono alla ricerca di nuovi talenti. Anche artisti stranieri possono partecipare purché abbiano uno stile internazionale. Nick dunque ci sta riprovando e il successo che sta riscuotendo in Romania è per lui una piccola, grande rivincita.