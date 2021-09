Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare il GF Vip: la confessione ai coinquilini

Gianmaria Antinolfi è pronto a dire addio al Grande Fratello vip 6! Il partenopeo ha fatto una confessione inaspettata ad Amedeo Goria svelando anche la data della sua uscita. Ecco che cosa ha affermato. Tutti i dettagli.

Gianmaria Antinolfi, scontro aperto con Soleil

Gianmaria Antinolfi è un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello vip 6. Il partenopeo sta condividendo questa esperienza con la sua ex fidanzata, Soleil Sorge. Il clima in casa tra i due è piuttosto teso e spesso durante la giornata, come mostrato nei vari daytime in onda su canale 5, ci sono continui battibecchi.

Soleil non apprezza molto Antinolfi del quale parla piuttosto male anche con le altre coinquiline. Proprio qualche giorno fa, parlando con Sophie, ha deciso di mettere in guardia l’ex tronista affermando che Gianmaria Antinolfi l’ha puntata e che sicuramente vorrà costruire una ‘storiella’ con lei solo per fare audience e ingannare il pubblico.

Intanto arriva una notizia bomba e a sganciare questa news è proprio lo stesso Gianmaria che ha deciso di lasciare il Grande Fratello.

Gianmaria Antinolfi lascia la casa

Gianmaria Antinolfi sgancia una bomba clamorosa: vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il partenopeo ha comunicato anche il giorno esatto in cui deciderà di abbandonare il gioco e cioè sabato 26 settembre, dopo la puntata di venerdì.

L’intenzione del ragazzo è di parlare in puntata venerdì 25 settembre per confrontarsi faccia a faccia con Soleil Sorge. Il clima nella casa è diventato troppo teso e i due non riescono a risolvere i loro conflitti.

Gianmaria in particolare non ha apprezzato l’espressione con cui Soleil si è rivolto a lui definendolo uno stalker. Parlando con Amedeo Goria, il ragazzo ha deciso di voler abbandonare il gioco perché la convivenza con Soleil è impossibile:

“non ce la faccio a stare qui con lei perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil”.

Che cosa succederà nelle prossime ore? Non ci resta che aspettare, la diretta della puntata è vicina!