Amici, Maria De Filippi fa una bellissima sorpresa ad Alex: ecco cosa è successo

Amici di Maria De Filippi: sorpresa per Alex Rina! Ecco che cosa ha fatto per lui Queen Mary. Tutti i dettagli.

Alex Rina è uno dei nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi. La padrona di casa ha organizzato per lui una sorpresa che ha lasciato il giovane cantante a bocca aperta. Ecco che cosa è successo. Scopriamolo insieme.

Amici si conferma il programma più amato dai telespettatori

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata da pochissimi giorni eppure sono già milioni i telespettatori che si sono appassionati alle vicende dei giovani talenti che sono riusciti ad entrare nell’accademia più famosa d’Italia.

La professionalità, la bravura e la preparazione di giovani allievi che si stanno mettendo in gioco per avere successo fuori dagli studi televisivi sta piacendo molto al pubblico italiano che sta premiando la trasmissione con dati di ascolto davvero pazzeschi.

Tra i nuovi concorrenti, ce n’è in particolare uno che sta spopolando anche fuori dalla scuola. Si tratta di Alex Rina che nelle scorse ore ha ricevuto una sorpresa bellissima da parte di Queen Mary. Vediamo che cosa ha organizzato per lui la moglie di Maurizio Costanzo.

La sorpresa per Alex

Alex Rina è un giovane cantante che è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nasce il 16 giugno del 2020 ed ha dunque 21 anni. Non abbiamo molte informazioni circa la sua vita privata sappiamo però che ha studiato in Inghilterra e ha conseguito il diploma nel 2019 alla BIMM di Londra.

Ha lavorato anche come cameriere per mantenersi agli studi e come fattorino per Deliveroo.

Ha una grande passione per le macchine e adora suonare il pianoforte. Non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Ad Amici è diventato già uno dei concorrenti più amati della nuova edizione.

Sembra non essere molto attivo su Facebook dove non aggiorna l’ account dall’estate del 2020. Su tik tok è invece più reattivo e conta oltre 44 mila follower. Nelle scorse ore Maria De Filippi ha organizzato per il giovane cantante una meravigliosa sorpresa.

La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto scendere il ragazzo al centro studio e gli ha mostrato un LED dove qualcuno aveva un messaggio speciale per lui.

In video collegamento c’era Katoo che a grande sorpresa annuncia che vuole produrre ‘Sogni al cielo’, il brano inedito di Alex.

Il giovane cantante ha ricevuto da parte del produttore tantissimi complimenti. Il discografico si è congratulato con lui per la sua bravura e si dice entusiasta del talento del giovane al punto che non vede l’ora di produrre il suo pezzo!