Striscia La Notizia: le nuove veline sono due ex ballerine di Amici

By

Striscia La Notizia sta per ritornare e sul bancone approdano due veline piuttosto conosciute. Le nuove ballerine sono infatti ex concorrenti della scuola più amata d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La nuova edizione di Striscia La Notizia si preannuncia ricca di sorprese! Le nuove veline rappresentano la novità principale: sul bancone saliranno due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.

Striscia La Notizia, il TG satirico più amato dagli italiani

Striscia La Notizia è il TG satirico più amato dagli italiani. Sono ormai tantissimi anni che il programma di Antonio Ricci tiene compagnia ai telespettatori italiani con servizi di attualità e di utilità sociale.

Nel corso degli anni, tantissimi sono stati i conduttori che si sono succeduti dietro il famoso bancone che ha portato fortuna a tanti di loro. Pensiamo per esempio alle storiche coppie formate da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker e Gerry Scotti, Ficarra e Picone.

Nella nuova stagione vedremo come nuovi conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. La coppia scoppiettante di presentatori non è però l’unica novità. A ballare i famosi stacchetti sul bancone di Striscia saranno due veline di eccezione, ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE —> Striscia La Notizia, ex velina abbandona il mondo dello spettacolo: ecco di chi si tratta

LEGGI ANCHE —> Chi è Shaila Gatta, la Velina di Striscia la Notizia: dalla fuga di casa a 16 anni all’intervento

Chi sono le nuove veline di Striscia

A tenere compagnia al pubblico con i loro stacchetti pazzeschi saranno due veline eccezionali: Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

Questi nomi non sono nuovi sicuramente alle vostre orecchie, infatti le due ragazze hanno preso parte alla scuola più amata d’Italia quella di Amici di Maria De Filippi. Giulia è la velina mora. Ha 22 anni, nasce nel 1999 a Prato e fin da piccola si dedica allo sport, in particolare al nuoto e al pattinaggio.

La sua più grande passione però è la danza sportiva che la porterà a distinguersi anche in competizioni a livello internazionale. Talisa invece è una ballerina che nasce a Milano nel 2001 da mamma statunitense.

A 3 anni si trasferisce a Dubai con la famiglia dove si appassiona alla danza. Ha lavorato nonostante sia giovanissima, già con artisti di fama internazionale come Selena Gomez. Talisa è la velina bionda.

Le due ex ballerine di Amici sono pronte a rimettersi in gioco e a vivere insieme questa nuova esperienza come veline.