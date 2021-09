Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia: il dramma della modella

Linda Evangelista è assolutamente irriconoscibile! L’ex supermodella sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica andato male. Ecco che cosa è accaduto. Tutti i dettagli.

Linda Evangelista come non l’avete mai vista! La bellissima ex super modella sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica. Ecco cosa le è accaduto.

Chi è Linda Evangelista

Impossibile non conoscere Linda Evangelista. La bellissima supermodella nasce in Ontario da genitori italiani immigrati all’estero. Sin da piccola sognava di diventare modella e il suo sogno si è realizzato diventando una delle top model più belle e pagate del mondo.

Esordisce partecipando al concorso di miss teen Niagara che le apre le porte del mondo patinato della moda. Da quel momento inizierà a collaborare con stilisti di fama internazionale come Chanel, Calvin Klein, Dolce e Gabbana, Versace e Valentino.

Sfilerà più volte sui Red carpet e lavorerà anche come testimonial di brand famosi come L’Oréal. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1987 al 1993 è stata sposata con Gerald Marie, il dirigente della Elite model management che ha nella sua scuderia famose modelle internazionali come Tyra Banks.

La bellissima modella ha vissuto dei momenti molto turbolenti con l’ex marito che è stato accusato di stupro da parte di 4 donne tra cui anche Carrè Otis, la famosissima supermodella che sembra sia stata violentata nella sua casa mentre viveva nella stanza degli ospiti di Gerald Marie.

Queste accuse hanno messo a dura prova l’equilibrio fisico e psichico della Evangelista che si è schierata dalla parte delle donne che hanno accusato Gerald Marie di violenza.

Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia

Linda Evangelista non sembra lei. La bellissima top model si è sottoposta all’intervento estetico di body contouring che serve a ridurre il volume del tessuto adiposo. Purtroppo però il trattamento estetico non è andato come sperato.

Linda è oggi gonfia e irriconoscibile. Il body contouring è una liposuzione non chirurgica che serve a tonificare i muscoli eliminando il grasso dall’addome e dallo stomaco. Si tratta di un intervento anche piuttosto costoso che può superare i 2000 dollari.

Che cosa è accaduto a Linda? Molto probabilmente una reazione allergica che ha costretto la top model a rinchiudersi in casa vergognandosi del suo aspetto.

Linda ha ammesso di soffrire di depressione perché non riesce a vedersi bene e non si sente assolutamente ad agio guardandosi allo specchio.