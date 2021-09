Avete mai visto l’appartamento dove vive Sabrina Ferilli? Lussuoso e bellissimo

Avete mai visto la casa di Sabrina Ferilli? La bellissima conduttrice vive in un super attico a Roma davvero meraviglioso!

Sabrina Ferilli è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Ma sapete dove vive la bellissima amica di Maria De Filippi? In un superattico a Roma che vi lascerà senza parole!

Sabrina Ferilli, conduttrice amatissima dagli italiani

Sabrina Ferilli è uno dei personaggi televisivi italiani più amati dai telespettatori. Conduttrice e attrice televisiva e teatrale, dopo tanti anni di carriera continua a riscuotere ancora oggi tantissimo successo.

Apprezzata soprattutto per la sua professionalità e ironia, è entrata nel cuore dei telespettatori e non è più uscita. Attualmente la stiamo vedendo a Tu sì que vales, il programma in cui è presente insieme a Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Teo Mammucari.

Non tutti sanno forse che Sabrina Ferilli è la migliore amica di Maria De Filippi, le due si frequentano anche fuori dagli studi televisivi e si apprezzano e stimano reciprocamente. In più occasioni la moglie di Maurizio Costanzo ha affermato che Sabrina Ferilli per lei rappresenta un’amica leale e sincera, quell’amica su cui sa di poter contare in caso di difficoltà.

La bellissima casa di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha sempre affermato di amare una città in particolare in Italia: la meravigliosa Roma. Dove potrebbe dunque vivere la bellissima conduttrice? Chiaramente nella Capitale!

Sabrina Ferilli abita in un attico lussuosissimo al centro di Roma nel quartiere Prati. Da alcuni scatti si può notare che ha un terrazzo grandissimo molto curato con piante e fiori di ogni genere.

Gli ambienti interni della sua casa sono caratterizzati da stile e colori differenti ma che nel complesso conferiscono all’abitazione un aspetto elegante e chic. Le mattonelle sono caratterizzate da disegni geometrici.

La sua stanza preferita è la cucina. Sabrina ama cucinare e ha arredato lei stessa questo ambiente con tonalità azzurrine e bronzee che creano giochi colorati di contrasto.

L’arredamento è molto semplice e con pezzi di design esclusivo. Lo stile richiama quello classico e moderno che sono fusi insieme in un equilibrio armonioso conferendo alla casa un aspetto sobrio e delicato.