Avete mai visto la casa di Raffaella Fico? La gieffina ha una dimora bellissima

Sapete dove vive Raffaella Fico? La casa della bellissima partenopea è davvero meravigliosa e ricca di dettagli che rispecchiano pienamente il suo stile.

Dopo anni di lontananza dalla televisione, Raffaella Fico torna sul piccolo schermo in grande stile. Attualmente la bellissima showgirl partenopea è concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

All’interno della casa sta mostrando la sua semplicità e genuinità e proprio queste caratteristiche fanno sì che oggi Raffaella sia particolarmente amata dai telespettatori. In casa ha stretto amicizia con quasi tutti i suoi coinquilini, in particolare con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli che sono diventate il suo punto di riferimento.

Nata in provincia di Napoli nel 1998, Raffaella cresce in una famiglia molto umile. I suoi genitori hanno un negozio di frutta e di ortaggi e lei lavorava lì insieme al fratello. Desidera però fin da piccola di entrare nel mondo dello spettacolo e ci riesce vincendo nel 2007 la ventesima edizione di miss Grand Prix.

Il successo arriverà però per lei nel 2008 quando partecipa alla ottava edizione del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo la fine del reality di Cinecittà sarà inviata per il programma Lucignolo e poserà nel 2009 per il calendario Max.

Diventerà poi valletta di Colorado caffè e parteciperà al game show Prendere o lasciare e Trasformat. Nel 2011 partecipa anche all’Isola dei famosi condotta da Simona Ventura. Ha avuto una relazione con Mario Balotelli dal quale ha avuto una figlia di nome Pia.

La casa di Raffaella Fico

Raffaella Fico è molto attiva sui social dove spesso pubblica foto che la ritraggono in compagnia della sua meravigliosa Pia.

Raffaella trascorre molto tempo in casa e dagli scatti pubblicati sui social si possono notare alcuni dettagli particolari.

La sua dimora è davvero molto bella e la rispecchia in pieno. Gli arredamenti sono molto chic ed eleganti e dallo stile e design moderno. Ogni ambiente è dominato da colori chiari e ci sono specchi in molte stanze per conferire una prospettiva maggiore e più luminosa ai vari ambienti.

C’è anche un salone molto ampio con un divano bianco e un camino al di sopra del quale è posizionata la televisione. La casa è circondata da vetrate e finestre prive di tende.