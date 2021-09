Gf Vip, Soleil dopo la lite con Jessica Selassié: “non si fanno queste cose”

Lite al GF Vip: Soleil Sorge contro Jessica, la principessa etiope! Ecco che cosa è accaduto tra le due!

E’ scontro aperto tra Soleil e la principessa etiope Jessica! L’ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha apprezzato l’atteggiamento che la principessa ha tenuto a tavola. Ecco che cosa è accaduto.

Soleil e Jessica, le due protagoniste del Grande Fratello Vip

Soleil e Jessica, la principessa etiope, sono senza dubbio le due protagoniste per eccellenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip numero 6.

Bellissime e intelligentissime, entrambe si stanno facendo conoscere nella casa dai coinquilini e dal pubblico per il loro carattere incredibilmente forte.

Soleil è entrata al Grande Fratello con l’obiettivo di riscattare la sua immagine e di farsi conoscere dal pubblico che spesso si è fatto l’idea di lei come quella di una ragazza molto superficiale.

Jessica, una delle principesse etiopi, vuole invece dimostrare che provenire da una famiglia ricca e avere un titolo nobiliare non la rende diversa dalle ragazze comuni. Jessica è decisa a far vedere al pubblico che non è solo una ricca ereditiera ma una giovane talentusa in grado di sfondare nel mondo dello spettacolo per le sue doti.

Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello, è scoppiata una piccola lite proprio tra Soleil e Jessica. Ecco che cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE —> Soleil Sorge confessa: ‘sono una giornalista’ ma viene smascherata

LEGGI ANCHE —> Jessica Alves diventerà mamma grazie ad una donatrice deceduta: le sue parole

La discussione tra Jessica e Soleil

Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una piccola lite tra Jessica, una delle principesse etiopi e Soleil. Jessica approfitta dell’ora del pranzo per ribadire alcune regole fondamentali che si devono rispettare nella casa, come pulire il bagno e la vasca ogni volta che vengono utilizzati, riporre il cibo in confezioni chiuse quando si smette di mangiare, non lasciare cianfrusaglie in giro per la casa.

Interviene anche Manila. L’ex miss Italia afferma che in realtà all’interno della casa ognuno dovrebbe pulire quantomeno le cose che sporca ma questo non avviene quasi mai.

Nella discussione si intromette anche Soleil che attacca Jessica affermando che il momento del pranzo e della cena per lei sono sacri e che le liti si devono rimandare a dopo i pasti.

Poco dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e donne raggiunge il giardino dove l’attende Tommaso e si sfoga con lui.