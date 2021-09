Marcella Bella, avete mai visto i suoi figli? Sono bellissimi come lei

Marcella Bella, tutti la conosciamo, è una delle cantanti più famose della musica italiana che ha ottenuto un successo incredibile intorno agli anni 70. Ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

Lei è una donna e artista grandiosa, ha sempre cercato di tenere fuori dai riflettori la sua vita privata, ma ora siete pronti a saperne di più?

Marcella Bella chi è

Classe 1952, nata il 18 giugno ed il suo vero nome è Giuseppa Marcella Bella. La sua è una famiglia di musicisti, infatti, ha tre fratelli e tutti sono famosi nel mondo della musica. Suo fratello è proprio il grande Gianni Bella, autore di testi fondamentali per la musica italiana.

Marcella Bella ha esordito nel 1968 e da quel momento è iniziata la sua carriera. Lei ha interpretato, molti testi del fratello Gianni che sono entrati nella storia della musica italiana, come Montagne Verdi o anche Nell’aria.

In 50 anni di carriera ha ottenuto un successo incredibile, l’affetto del pubblico è davvero forte, ancora oggi è molto amata. Proprio per questo è stata scelta per far parte della giuria di Star in the star, programma condotto da Ilary Blasi.

Marcella Bella, chi sono i suoi figli

Lei è sposata dal 1989 con Mario Merello con il quale ha avuto tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Dopo dieci anni di fidanzamento i due si sono sposati e hanno messo su famiglia con tre figli. Il primogenito è nato prima del matrimonio esattamente nel 1980, invece la secondogenita nel 1991 e poi c’è Tommaso nato nel 1992.

Sulla ragazza sappiamo che assomiglia molto alla madre ed è bellissima proprio come lei, ma vive lontana dai riflettori e non ama affatto apparire.

Leggi anche –> Star in the star, Ilary Blasi fa il colpaccio: una leggenda del cinema in giuria

Dopo la nascita dei suoi figli, la sorella di Gianni Bella, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per trascorrere più tempo possibile con la sua bellissima famiglia.

Lei ha voluto vederli crescere e non perdersi nemmeno un passaggio importante della loro vita. Marcella è sempre stata una mamma molto presente, infatti, i suoi figli sono molto attaccati a lei.