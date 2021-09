Francesco Sarcina, il retroscena sul tradimento della moglie: l’amante era il suo migliore amico

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia: finalmente arriva la verità sulla fine del loro matrimonio… Che cosa è accaduto veramente? Ve lo sveliamo noi!

Il matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è giunto al capolinea dopo presunti tradimenti da parte di lei con il migliore amico di lui. A distanza di tempo dalla fine della loro relazione spunta finalmente la verità.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, storia di un amore giunto al capolinea

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si incontrano nel 2013 quando lei lavorava con Piero Chiambretti su Italia 1. Lui era già un cantante piuttosto affermato, leader delle Vibrazioni. Fu un vero e proprio colpo di fulmine che dopo appena due anni di fidanzamento portò i due a decidere di convolare a nozze.

Il loro amore raggiunge il massimo della felicità con la nascita della piccola Nina che è stata una benedizione ma al contempo anche una delle ragioni per cui loro matrimonio si è incrinato.

Un marito famoso e sempre lontano dalla famiglia per tour in giro per l’Italia ha fatto sì che il loro matrimonio non reggesse a pressioni troppo forti. Da quel momento tra di loro si insinua il tarlo del tradimento.

La bomba la lancia proprio il leader delle Vibrazioni, Francesco Sarcina che afferma che la sua ex moglie lo ha tradito con il suo testimone di nozze, l’attore Riccardo Scamarcio. Stando invece alle parole di Clizia, il loro matrimonio era finito già al momento in cui la Incorvaia inizia ad uscire con il tenebroso interprete di Tre metri sopra il cielo.

Il tradimento con Riccardo Scamarcio

Francesco Sarcina non ha dubbi: il matrimonio con Clizia Incorvaia è finito anche a causa del tradimento di lei con il suo migliore amico, l’attore Riccardo Scamarcio. Nel giugno 2015 Clizia e Francesco convolano a nozze quando lei era incinta di 7 mesi della loro piccola Nina.

Il frontman de le Vibrazioni dice che a confessare il tradimento è stata proprio la Incorvaia. Secondo la bella bionda, si è trattato di un episodio isolato che si è verificato dopo due mesi dalla loro crisi matrimoniale.

Sarcina racconta che lei e la Incorvaia erano in macchina quando la showgirl decide di raccontare tutta la verità. Dopo la confessione di lei, Riccardo e Francesco non si parlano più.

Oggi Francesco e Clizia hanno preso strade completamente diverse ma continuano a rimanere però in rapporti civili per il bene della piccola Nina. Clizia Incorvaia ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa. Lei e il compagno Paolo Ciavarro diventeranno presto genitori.