Daniela Santanchè, avete mai visto dove vive? Una casa lussuosa e spettacolare

Sapete dove abita Daniela Santanchè? La politica vive in una bellissima villa a Milano circondata da tanto verde!

Daniela Santanchè, tutto quello che non sai su di lei

Daniela Santanchè nasce a Cuneo il 7 Aprile 1961. È la seconda di tre fratelli. Dopo gli studi liceali si trasferisce a Torino dove frequenta il corso di laurea in scienze politiche. Si avvicina al mondo della politica fin da piccolina.

A soli 21 anni sposa Paolo Santanchè, un chirurgo estetico. Nel 1983 si laurea e prosegue poi con un master alla Bocconi di Milano. Dopo il conseguimento del master fonda una società nel campo della comunicazione e delle pubbliche relazioni.

Nel 1995 si separa dal marito mantenendo comunque il suo cognome che utilizzerà nel mondo della politica. Ha avuto diverse relazioni più o meno lunghe. E’ stata fidanzata anche con Canio Mazzaro che è un imprenditore farmaceutico.

Daniela Santanchè entra in politica nel 1995. Si candida nel 2001 per la camera dei deputati ma non viene eletta. Nel 2003 è assessore comunale di Ragalna in provincia di Catania mentre nel 2005 è a capo del dipartimento delle pari opportunità.

La bellissima casa di Daniela Santanchè

Daniela Santanchè vive in una meravigliosa Villa nel cuore di Milano. Lo stile della sua dimora riflette perfettamente la personalità minimal-chic della politica. Ogni dettaglio, dai mobili ai divani mettono in evidenza un design estremamente curato e particolare.

La casa è dotata di ampie vetrate che rendono l’intera dimora molto luminosa. La cucina è la zona che la Santanchè e l’ha arredata con uno stile shabby chic. Ci sono molti lampadari di cristallo che danno un tocco elegante all’ambiente.

L’intera villa è circondata da un meraviglioso giardino molto curato e sistemato con ogni confort. C’è una postazione barbecue che la Santanchè sfrutta molto per le serate con amici e famiglia.

L’abitazione è caratterizzata da colori molto chiari e pastello che danno all’ambiente grande luminosità. C’è sempre un tocco di rosa in ogni stanza, dato che questo è il suo colore preferito.

La stanza da letto è molto grande e gli arredi sono tutti pezzi particolari e unici di design.