Avete mai visto la fidanzata di Andrea Pucci? È una bellissima brasiliana

Avete mai visto la fidanzata del comico Andrea Pucci? Rimarrete senza parole! Lei è una bellissima brasiliana e affermata professionista!

Andrea Pucci è uno dei comici più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Avete mai visto la sua fidanzata? E’ davvero bellissima!

Andrea Pucci, tutto quello che non sai su di lui

Andrea Pucci nasce il 23 agosto 1956. È uno dei comici più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Emerge grazie a Colorado caffè in onda su Italia 1 negli anni 2000 ma fin da giovane inizia a perseguire questa strada esibendosi come cabarettista live in alcuni locali della sua amata Milano.

Inizialmente, prima del grande successo, lavorava nella tabaccheria dei genitori e per un breve periodo decide di dedicarsi anche alla professione di gioielliere. Nel 1993 lo vediamo a La sai l’ultima?.

La sua bravura gli ha permesso di raggiungere il successo che ha oggi e di essere particolarmente amato dal pubblico. La sua svolta professionale arriva però con la partecipazione a Mediaset al programma Colorado dove i suoi monologhi sul tema della coppia si trasformano in veri e propri tormentoni.

Ha anche scritto un libro dal titolo Ho sposato l’esorcista che mette in evidenza la comicità che può manifestarsi nei rapporti sentimentali. È un grande sportivo, stravede per l’Inter e spesso viene invitato come ospite nella trasmissione Quelli che il calcio.

Nel 2016 esce un altro suo libro dal titolo C’è solo da ridere. Nel 2017 conduce il programma televisivo Big show con la partecipazione di Katia Follesa e lo ritroviamo poi nello stesso anno ospite di diversi programmi televisivi come Tiki taka, Maurizio Costanzo show e Amici celebrities.

La bellissima fidanzata di Andrea Pucci

Riguardo la sua vita privata Andrea Pucci cerca di essere sempre piuttosto riservato. Sappiamo che ha una figlia, Rachele con la quale ha un rapporto meraviglioso. La bimba è nata da un amore che è purtroppo finito.

Pucci è stato infatti sposato, ora è separato ma continua ad essere in ottimi rapporti con la sua ex moglie per il bene della bimba. Oggi è felicemente fidanzato con Priscilla Prado, una manager di origini brasiliane che lavora anche come consulente di stile e di immagine.

Priscilla è una bellissima mora dallo sguardo seducente e dai lineamenti accattivanti. La donna ha conquistato fin da subito il cuore di Andrea. I due si sono conosciuti dopo la fine della relazione di Pucci con la sua ex moglie e come ha più volte affermato il comico in numerose interviste, Priscilla ha rappresentato la sua salvezza.

Priscilla lavora come consulente di stile e di immagine ma è anche un’ imprenditrice di alta moda che cerca di rimanere però lontano dai riflettori che non la appassionano molto.