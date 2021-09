Ursula Bennardo, le parole dopo l’addio di Sossio: “In un minuto può anche morire”

By

Ecco le parole strazianti pronunciate dall’ex dama di Uomini e Donne, che stanno facendo discutere il web.

A distanza di poco tempo dalla rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo arrivano delle parole davvero spiazzanti da parte della donna.

Cosa ha detto e come reagirà Sossio? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La storia tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Mediante un post su Instagram, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, ha fatto sapere di aver chiuso la sua relazione con l’ex dama Ursula Bennardo.

La coppia era nata proprio sotto i riflettori del dating show di Canale 5, dopo di che si era messa alla prova in un’altra trasmissione di Mediaset, Temptation Island Vip.

Dopo continui alti e bassi, Sossio era arrivato a chiedere a Ursula di sposarlo in diretta tv. Poi era arrivata Bianca, la loro bambina, nata nell’ottobre del 2019.

Tutto sembrava scorrere per il meglio, fino a quando la coppia non si è separata. Ha fatto molto discutere il post di Sossio, in seguito rimosso, con la scritta “Game over”, che, secondo molti, avrebbe definito la relazione con Ursula “un gioco”.

Ora, invece, a far discutere ci pensano le parole di Ursula. Ecco cos’ha detto!

Le parole choc di Ursula Bennardo

Poche ore fa, Ursula Bennardo ha postato su Instagram tutta una serie di storie, alcune delle quali si riferiscono anche a Sossio.

Molti utenti hanno accusato Ursula di non essere trasparente sulla sua vita privata, dal momento in cui ha rotto con Sossio, ma pare che fino al giorno prima i due fossero insieme.

Allora, è intervenuta una fan di Ursula, che le ha chiesto:

“Cosa rispondi a quelli che dicono che fino al giorno prima eravate insieme?”

Come è ben visibile da questo screenshot della storia Instagram di Ursula Bennardo, l’ex dama del trono over ha risposto:

“Che in un minuto si può anche morire, figuriamoci cosa può succedere in un giorno…”

A questo punto, Sossio risponderà alle parole della sua ex compagna? Non ci resta che attendere per altri nuovi aggiornamenti!