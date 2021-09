Sonia Bruganelli, pioggia di critiche dopo la sua dichiarazione: “Buffona, vai a zappare”

L’attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6, è una donna forte dal carattere deciso che non le manda di certo a dire. Per questo, finisce sempre al centro delle critiche: scopriamo cosa ha rivelato per far scatenare una bufera enorme sul web.

Ovviamente, c’è sempre qualche hater a lanciare pesanti critiche contro lei e suo marito, Paolo Bonolis. Recentemente si è scatenata una gigante bufera per delle dichiarazioni che ha fatto riguardo la sua vita molto agiata, da vera vip.

Le parole di Sonia Bruganelli

Dopo aver passato una vita dietro le quinte, finalmente Sonia Bruganelli è riuscita ad emergere nel piccolo schermo, con il suo carattere molto carismatico, al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. Ma chi la segue su Instagram, sa bene che lei è molto attiva sui social e ha un pubblico notevole.

Sul suo profilo IG condivide immagini della sua vita, ma non cose intime, dato che alcuni follower sono sempre pronti a scrivere commenti velenosi e spesso viene accusata di ostentare la sua ricchezza.

Infatti, recentemente ha rilasciato una lunga intervista, dove si è difesa e ha rivelato:

“Io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai ‘guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici’. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente”.

Delle dichiarazioni che non hanno fatto altro che aumentare ulteriori polemiche.

Sonia Bruganelli nella bufera

Purtroppo, essere un personaggio pubblico non è sempre facile come sembra, infatti, bisogna sopportare ogni giorno migliaia di critiche e commenti sgradevoli da parte dei follower. Succede spesso a Sonia Bruganelli, soprattutto quando posta foto in cui condivide la sua quotidianità.

La moglie di Paolo Bonolis, dopo le dichiarazioni che ha fatto riguardo le accuse su ostentare la sua ricchezza, ha alimentato nuovamente un’altra polemica. Infatti, non sono mancati i commenti del tipo “Buffona vai a zappare”, “Ma chi è questa che pensa di avere haters? chi ti conosce?”, “Sei proprio indisponente”, “Vogliamo Antonella Elia al GF Vip, tu sei antipaticissima”.

Sonia, sembra proprio essere stata presa di mira sui social, speriamo che grazie al reality show di Alfonso Signorini, possa far ricredere milioni di persone sul suo conto e dimostrare di saper ricoprire il suo ruolo come opinionista alla perfezione.