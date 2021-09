Malena, super sexy in vasca idromassaggio con Mario De Lillo: ma il terzo in comodo interrompe

Malena, tutti la conosciamo, è una nota pornodiva italiana molto famosa sia in Italia che all’estero. Questa volta, con le sue forme da urlo ha incantato il noto influencer Mario De Lillo: scopriamo cosa è successo.

Cosa avrà combinato questa volta la bellissima Malena la Pugliese insieme al noto influencer e tiktoker Mario De Lillo? scopriamolo insieme.

Chi è Mario De Lillo?

Mario De Lillo, 36enne romano originario di Ostia, che adesso vive nel quartiere La Rustica con sua moglie Luana e il loro bimbo di un anno, ha conquistato il popolo dei social con il suo tormentone lanciato sul web “Arte povera!” e “Nun mollà!”.

Dopo un passato difficile, che l’ha portato a sperimentare tanti lavori, tra cui l’operaio in una ditta di traslochi, il parrucchiere, e l’attore, l’uomo possiede oggi 400mila followers su Instagram e 500mila su TikTok, insomma, ha avuto un successo straordinario.

A 20 anni, con lo stipendio di magazziniere, Mario decide di iniziare l’accademia teatrale e inizia a fare i primi provini e i primi ruoli cinematografici. Successivamente ha capito che quel mondo non faceva per lui, per questo si è dedicato ai social ed improvvisamente la sua vita è cambiata. Con il passare del tempo, i follower sono aumentati sempre di più ed ora ha un seguito notevole.

Nei suoi video racconta le piccole difficoltà quotidiane di cui spesso ci si vergogna a parlare, ma con una risata rende tutto più bello. Lui è un artista che non dimentica da dove è arrivato e che da valore alle piccole cose che al giorno d’oggi si sottovalutano.

Malena insieme a Mario De Lillo

Nel corso della giornata di ieri, Mario De Lillo è stato in compagnia delle Iene, in particolare di Nicola De Devitiis, per registrare una puntata del programma. Attraverso le loro Instagram Story abbiamo visto i due viaggiare su una lussuosa limousine e mangiare in un albergo di lusso.

Al termine della giornata, il tik toker è stato in compagnia della bellissima Malena in una piscina idromassaggio. La nota pornodiva ha lasciato tutti a bocca aperta con un bikini striminzito che ha messo in risalto le sue curve da sogno.

Ovviamente, anche Mario non ha potuto non notare la bellezza di Malena. Ma un terzo in comodo ha rovinato tutto, infatti con loro c’era l’inviato de Le Iene. Per scoprire cosa è successo non ci resta che aspettare la messa in onda del programma su Italia Uno.