GfVIP, volano parole pesante: minacce contro Francesca Cipriani e Ainett Stephens

Ecco quali sono state le frasi choc pronunciate contro le due attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Francesca Cipriani e Ainett Stephens sono finite al centro del ciclone per alcuni comportamenti assunti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

A condannarle non è il web in generale, ma una persona ben precisa, che non ci pensa nemmeno a rimanere in silenzio. Ecco cosa sta succedendo.

Le minacce a Francesca Cipriani e Ainett Stephens

Due amatissime concorrenti del Grande Fratello VIP 6, Francesca Cipriani e Ainett Stephens, sono finite al centro dell’occhio del ciclone per alcuni comportamenti assunti all’interno della casa.

Una donna, in particolare, non ha potuto fare a meno di notarli e ha pensato bene di denunciare tutto via social.

Le parole sono diventate virali sui social e il web in generale. Ora tutti i fan del reality show di Canale 5 aspettano che Alfonso Signorini prenda provvedimenti.

Ecco chi è che le accusa

Ad accusare le due donne e a minacciare è Vera Miales, l’attuale fidanzata di Amedeo Goria.

La donna, infatti, non ce la fa a sopportare gli atteggiamenti di Francesca Cipriani e di Ainett Stephens, che, a detta sua, non farebbero altro che provocare Goria.

Ecco le storie di Instagram nelle quali la donna minaccia le due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Come si legge, ecco la frase incriminata:

“Vorrei dire a Francesca e ad Ainett che se continueranno a provocare Amedeo, dovranno fare i conti con me! E’ chiaro il loro gioco: hanno puntato Amedeo perché sanno che è uno dei più forti!”

Leggi anche: GF Vip, Amedeo Goria e la confessione bomba su Maria Teresa Ruta: il gossip

Come finirà? Alfonso Signorini farà sapere alle due donne che la fidanzata di Amedeo Goria le ha minacciate? Non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.