Avete mai visto i figli di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta? Hanno vissuto un’infanzia difficile a causa della separazione dei genitori

La famiglia Ruta-Goria è ormai sempre al centro dell’attenzione mediatica, visto che l’anno scorso abbiamo visto Maria Teresa Ruta e la figlia primogenita Guenda Goria nella casa più spiata d’Italia, mentre quest’anno è entrato Amedeo Goria nel programma: conosciamo meglio la loro storia.

Anche se oggi sembrano molto uniti l’infanzia di Guenda Goria e di suo fratello non è stata semplice, a causa dell’assenza dei due genitori: scopriamo di più sul loro difficile passato.

La famiglia Goria-Ruta

Ormai Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, li conosciamo bene, grazie alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip in due edizioni diverse. L’anno scorso ha partecipato la donna insieme a sua figlia Guenda, invece quest’anno è entrato lui.

I due hanno divorziato ufficialmente nel 1999 ma pare si fossero già separati dal 1996. Entrambi non hanno avuto altri figli dopo Guenda e Gian Amedeo e, ad oggi, il giornalista è fidanzato con Vera Miales, invece, Maria Teresa con Roberto Zappulla.

Il loro matrimonio ha avuto tantissimi alti e bassi, per via dei tradimenti di Amedeo Goria. Ma anche se sono passati 16 anni dal divorzio della coppia, la vicenda torna nuovamente al centro delle cronache mediatiche.

I figli di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta

Gian Amedeo è il secondogenito di Amedeo e Maria Teresa ed è l’unico membro della famiglia che ancora non abbiamo visto nella Casa più spiata D’Italia. Lui oggi ha 28 anni, è un ragazzo che è cresciuto troppo in fretta per via del rapporto difficile che ha avuto con i suoi genitori.

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sua mamma l’ha descritto come un giovane molto timido e riservato, infatti, da piccolo si rifugiava nel silenzio e nello studio. Ad oggi Gian Amedeo lavora come ingegnere per una grande società, ma non sappiamo molto della sua vita a causa della sua riservatezza.

Solamente l’anno scorso è intervenuto in alcuni programma tv per difendere dagli attacchi mediatici i suoi genitori, dimostrando, nonostante i problemi passati, un grande attaccamento alla sua famiglia.

Anche sua sorella maggiore, Guenda Goria, ha sofferto molto durante l’infanzia per via dell’assenza costante dei genitori. In passato, lei ne parlò durante un’intervista, spiegando quali sono stati i problemi che lei e suo fratello hanno dovuto affrontare in famiglia:

“Non c’erano mai, non ho memoria della famiglia unita e non ho vissuto come un trauma la loro separazione”.

Inoltre, ha ricordato che ad occuparsi di lei e di suo fratello, fu una tata di nome Ornella. Questa situazione familiare ha avuto ovviamente ripercussioni sulla vita di Gian Amedeo e Guenda, ma oggi hanno deciso di lasciarsi il passato alle spalle per poter ricucire un rapporto d’amore e serenità.