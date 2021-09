Retroscena sconcertante tra Briatore e Gregoraci: ecco tutta la verità sul loro rapporto

La loro è una storia d’amore senza fine, fatta di alti e bassi come tantissime coppie, ma con la voglia di rimanere uniti nel bene e nel male. Il loro rapporto è molto particolare: scopriamo il motivo.

A 5 anni dal divorzio i due sono tornati a trascorrere tantissimo tempo insieme come una vera coppia. Dal loro amore è nato loro figlio Nathan Falco Briatore, che amano alla follia, farebbero di tutto per lui.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme

Impossibile non conoscerli e non appassionarsi alla loro travagliata love story. Lui è un imprenditore italiano, famoso per la direzione della Benetton-Renault e della Billionaire company, invece, lei è una showgirl di successo ex concorrente del ‘Grande fratello 5’, nota anche per i procedimenti giudiziari di ‘vallettopoli’.

Quest’estate li abbiamo visti più vicini che mai, le vacanze le hanno trascorse insieme in posti meravigliosi tra Monte Carlo e il Bel paese. Su Instagram hanno condiviso diversi scatti con sole e il mare sullo sfondo. Inoltre, sono stati paparazzati mano nella mano durante una splendida passeggiata a Capri.

La coppia è stata sorpresa diverse volte anche su uno yacht. Negli ultimi mesi si è parlato un ritorno di fiamma ma Elisabetta ha smentito recentemente questa notizia.

Allora perché si mostrano sempre insieme, proprio come una vera coppia? scopriamo il clamoroso retroscena.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il retroscena clamoroso

Moltissimi fan della coppia, sperano in un appassionato ritorno di fiamma, ma nulla di fare. Anche se sui social La Gregoraci e Briatore non deludono mai i follower, visto che ci sono molte foto di loro due insieme.

Nonostante siano passati 5 anni dal divorzio, si vogliono ancora bene e sono arrivati ad una separazione consensuale, per via del grande amore per il figlio.

L’imprenditore sembra esser stato lontano emotivamente dalla moglie durante un momento difficile per lei, dovuto alla morte della madre. Ma ora sono molto uniti e stanno facendo di tutto per donare a Nathan tranquillità e serenità, come una vera famiglia.