Isabella Ricci dimenticatela così: eccola senza trucco e filtri fuori da Uomini e Donne

Da quando Isabella Ricci è approdata al trono over di Uomini e Donne, tutti non hanno avuto occhi che per lei. Elegante, colta e sofisticata, molti cavalieri del parterre maschile hanno cercato di conquistarla e nel contempo molte dame, tra le quali la veterana Gemma Galgani, hanno dovuto fare i conti con la sua “presenza ingombrante”.

Isabella senza trucco sui social conquista tutti

Siamo abituati ormai a vederla sempre perfetta, capelli brizzolati in ordine, trucco impeccabile, eppure la dama originaria di Ravenna, a dispetto di questa sua immagine che restituisce l’idea di una donna a tratti estremamente austera, non ha paura di mostrarsi anche al naturale.

La dama del trono over da qualche mese ha aperto una pagina Instagram con la quale mantiene un contatto diretto con i suoi tanti followers. Foto, video, rubriche di arte e moda, il canale rappresenta un concentrato delle sue passioni. Ultimamente ha condiviso uno scatto che ha letteralmente fatto incetta di complimenti e like. Isabella appare senza filtri e senza trucco al mare, in tutta la sua bellezza.

La discussione con Biagio

Le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne l’hanno vista doppiamente protagonista. A tenere infatti banco è stata la sua passata relazione con il napoletano Biagio, il quale a distanza di mesi dalla fine della loro breve frequentazione, ha ritenuto necessario fare delle rivelazioni scottanti proprio sul suo rapporto con Isabella. Il cavaliere sostiene di aver trascorso la notte insieme a lei, una tesi rigettata dalla diretta interessata, la quale smentisce in maniera assoluta quanto detto dal cavaliere.