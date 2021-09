GF Vip, Amedeo Goria e la confessione bomba su Maria Teresa Ruta: il gossip

By

Amedeo Goria è entrato nella casa più spiata d’Italia da poche ore e ha già fatto alcune rivelazioni sulla sua ex moglie, Maria Teresa Ruta: scopriamo cosa ha raccontato.

Ovviamente non è da escludere l’arrivo di Maria Teresa nelle prossime puntate per un confronto faccia a faccia con Amedeo.

Amedeo Goria al GF Vip

Nelle ultime ore, la presenza di Amedeo Goria al GF Vip 6 ha fatto molto discutere.

La sua ex moglie e sua figlia sono state le concorrenti della quinta edizione del reality di Alfonso Signorini.

Non sono mancate le rivelazioni su Amedeo, durante il loro percorso.

L’uomo, infatti, non poteva non parlare di Maria Teresa.

I loro confronti potrebbero non essersi conclusi a febbraio, per questo, il pubblico si aspetta l’entrata della donna per chiarire la situazione davanti a milioni di telespettatori.

Amedeo non ha detto nulla di grave, ma le sue parole potrebbero fare andare su tutte le furie, la Ruta.

Le parole di Amedeo Goria

Durante una chiacchierata in giardino con i coinquilini, Amedeo ha ricordato che già l’anno scorso si è trovato spesso a visitare la casa del GF Vip e ha colto l’occasione per parlare, appunto, della sua ex moglie.

L’uomo ha rivelato:

“Maria Teresa è molto condizionata dal suo uomo, che è geloso. Quindi ha sempre paura di esporsi con me”.

Delle parole che possono non essere gradite da lei e dal suo compagno, Roberto.

Alfonso Signorini, sicuramente farà entrare Maria Teresa nuovamente nella casa per un confronto, ma secondo alcuni non sarà la sola.

Infatti, la fidanzata di Amedeo ha già manifestato la sua gelosia attraverso i social, proprio come ha fatto la fidanzata di Alex Belli.

In questa sesta edizione, l’amore sembra essere il tema principale.

I concorrenti riusciranno a far chiarezza nel loro cuore? lo scopriremo presto seguendo le nuove puntate del reality.