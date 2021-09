GF VIP 6, Raffaella Fico attacca Mario Balotelli: la replica di lui

By

Ecco tutto quello che sta accadendo nelle ultime ore tra la nuova concorrente del GF VIP 6 e il calciatore italiano.

Raffaella Fico non ha fatto in tempo a entrare nella casa più spiata d’Italia che ha già parlato dell’ex Mario Balotelli.

Peccato che lui abbia immediatamente replicato su Twitter.

Raffaella Fico sbugiarda Mario Balotelli

Nel corso della prima puntata del GF VIP 6 si è verificato un duro battibecco tra Raffaella Fico e il suo ex Mario Balotelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La showgirl ha attaccato il papà di sua sua figlia Pia, lasciando intendere si sia trattato di un papà assente.

“Mario oggi è un padre diciamo presente. Potrebbe essere un padre molto più presente, ha ampi margini di miglioramento”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La dura replica di Mario Balotelli

Mario Balotelli non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e per questo ha pubblicato un post su Twitter dove ha dichiarato:

“Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che palle.”

Mario Balotelli, infatti, si trova in Turchia, dove gioca nella squadra dell’Adana Demirspor.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli | MB459 (@balotellifp)

Chissà ora come reagiranno Raffaella Fico e lo stesso Alfonso Signorini quando verranno a conoscenza delle parole di Super Mario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Se siete curiosi di scoprire come proseguirà il battibecco tra i due, non vi rimane che attendere ulteriori aggiornamenti che siamo sicuri che non si faranno affatto attendere.