Ieri sera, nella seconda puntata dei Seat Music Awards 2021, Elettra Lamborghini si è esibita con il suo inedito “Pistolero”, ma il gesto ha fatto infuriare i fan.

Nelle scorse ore, sul web, la giovane ereditiera è stata travolta da numerose critiche: scopriamo cosa è successo.

Il gesto di Elettra Lamborghini

La cantante è stata una delle protagoniste della seconda puntata dei Seat Music Awards 2021.

Ha fatto ballare e divertire l’intero pubblico con il suo carisma.

In diretta su Rai Uno l’ereditiera è stata premiata per la sua ultima hit estiva, Pistolero.

I fan hanno apprezzato il suo look super glitterato e da vera pistolera, ma non hanno affatto amato la scelta di cantare in playback all’Arena di Verona.

Un’esibizione che ha davvero deluso tutti, considerando che si trovava in uno dei templi della musica italiana.

Il web attacca Elettra Lamborghini

Elettra è stata travolta dalle critiche sui social network, dato che per molti, la Lamborghini, ha compiuto un vero e proprio oltraggio.

Di criminale c’è solo il suo playback #elettralamborghini #SEATMusicAwards21 — Massimiliano Marino (@massi_marino) September 10, 2021

Tantissimi utenti sostengono che la giovane ereditiera non finge nemmeno di cantare.

Ma #elettralamborghini in palese playback!!!! Tra l’altro ho sempre pensato che la voce non fosse realmente la sua in questa canzone #SEATMusicAwards21 — CeS🦋 (@LaCesira3) September 10, 2021

Prima di lei si sono esibite Emma Marrone e Loretta Goggi, due voci straordinarie che hanno incantato l’Arena di Verna.

Ne ho visti tanti di miracolati senza arte né parte, ma come Elettra Lamborghini… #SeatMusicAwards21 — 🅢🅐🅑🅡🅘 (@sabry_vet) September 10, 2021

Invece, la Lamborghini, non è la prima volta che viene criticata per il suo modo di cantare.

Le evidenti stonature al Festival di Sanremo 2020, dove ha presentato il brano Musica (e il resto scompare), hanno fatto parecchio discutere.

Lei non ha mai risposto a tutte queste critiche, la musica e il canto è la sua passione più grande, per questo, l’importante è divertirsi e far strappare un sorriso al pubblico.

Ma #elettralamborghini fa sul serio? Ahahahaahah il peggior playback di sempre 😄😄😄 poi è meno sexy di un vasetto di yogurt. Il confronto con #Annalisa è impietoso #SeatMusicAwards2021 — Riccardo RS (@Riccardors_) September 10, 2021

