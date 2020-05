Si fa 20 iniezioni alle labbra, ma le vuole più grosse: l’inquietante risultato diventa virale – Foto

Voleva la bocca sempre più carnosa, così è ricorsa alle iniezioni di filler alle labbra. Dopo 20 iniezioni però non è riuscita più a fermarsi

Tante donne fanno iniezioni di filler a gogo ma c’è qualcuna che esagera un tantino. Negli ultimi tempi la chirurgia estetica spopola tra le modelle e le star, ma anche tra le persone comuni. Sono davvero pochissime le persone in vista che non hanno “ritoccato” il loro corpo in qualche modo.

Dopo così tante iniezioni di filler vuole ancora le labbra più grosse. Grazie infatti a tecniche sempre più avanzate ed ad un profilo di sicurezza eccellente la chirurgia estetica è davvero diventata una branca della medicina essenziale nella nostra società.

Andrea Ivanova, 22 anni, modella su Instagram dalla Bulgaria, potrebbe tranquillamente avvalersi del guinnes world record per essere la donna con le labbra più grandi al mondo.

La modella ha condiviso su instagram le foto della sua bocca dopo aver subito circa 20 iniezioni di filler. Nonostante abbia già gonfiato le sue labbra in modo notevole, ha voluto proseguire con le iniezioni per avere una bocca ancora più grande.

Infatti la Ivanova ha ha scritto di aver intenzione di procedere ancora con le iniezioni di acido ialuronico, nonostante sia già stata soprannominata la barbie del mondo reale. Andrea ha iniziato questa particolare strada nel 2018, e da quel momento ha accumulato parecchi follower sulla sua pagina Instagram.

L’ossessione di per le labbra Andrea

In effetti, ora ha oltre 32mila persone che guardano i suoi progressi. In particolare, i follower della modella sono divisi tra chi le intima di smettere con le iniezioni di filler per scongiurare eventuali effetti avversi e chi invece la sprona a continuare.

Alcuni follower commentano le sue foto con frasi del tipo “più grandi è meglio” Un altro ha scritto:

“Adoro le labbra grandi perfette di Andrea“.

Questo processo non è economico in ogni caso, perché effettivamente ogni iniezione costa oltre 100 euro, come la stessa modella ha rivelato.

“Ho fatto la mia ultima iniezione due giorni fa. Mi sento benissimo ma voglio avere ancora di più, anche se alcuni medici pensano che sia abbastanza, ma io le voglio ancora più grandi“.

La donna ha sviluppato una sorta di ossessione, una dipendenza dalle punturina che la sta portando a fare scelte piuttosto insane e pericolose:

“Il mio medico ha detto che farà ancora iniezioni per me, ma ha detto che devo aspettare almeno due mesi“.

Purtroppo, alcuni medici proprio non sanno dire di no alle proprie pazienti.